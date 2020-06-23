Ölüm aylığı alanlar temmuz ayından itibaren zamlı maaş alacak. Ölüm aylığı almak için bazı şartları taşımak gerekmektedir. Bu şartlar ise şunlardır:

a) En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

b) 47 nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,

c) Bağlanmış bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır.

Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır.

Dul ve yetim aylığına ne kadar zam yapılacak?

Temmuz ayıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da artacak. Hürriyet'ten Noyan Doğan köşesinde dul ve yetim aylığı zammına ilişkin şunları yazdı: "Ölüm aylığı alanlar ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2020 ocak-mayıs 5 aylık enflasyonu yüzde 4.57 olarak açıkladı. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylıkları alacak olanlar için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Enflasyon bu oranın üstüne çıkarsa fazla zam alabilecekler. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak, geçmiş 6 aya ait enflasyon oranına göre netleşecek.

Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı 390 lirayı geçecek. En yüksek ölüm aylığı ise yüzde 75 hisseye 4 bin 500 lirayı geçecek. Bu maaşlara ek ödeme de dahil değil. Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor."

Kim ne kadar ölüm aylığı alacak?