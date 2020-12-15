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Ekonomi Dul eşe evlenmediği sürece aylık bağlanır mı?
Ekonomi

Dul eşe evlenmediği sürece aylık bağlanır mı?

Merak edilen Dul eşe evlenmediği sürece aylık bağlanır mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:43:00 -
Dul eşe evlenmediği sürece aylık bağlanır mı?

Soru: Eşimle birlikte Bağkur’dan emekliyiz. İkimizden birimizin ölümü halinde maaş bağlanma nasıl oluyor. Bilgileriniz için teşekkür ederim. Saygılar. (isim belirtilmemiş)

Cevap: Emekli eşin ölümü halinde dul eşe evlenmediği sürece her hal ve şartta ölüm aylığı bağlanır. Dul eşin aylık oranı, kendisinin emekli olması veya sigortalı çalışması halinde yüzde 50’dir. Ayrıca hem kendisi hem eşi Bağ-Kur emeklisi olanın eşinin ölümü halinde ölenin Bağ-Kur aylık unsuru içindeki sosyal destek ödemesi yapılmaz. Buna göre başka aylık alan yoksa bağlanacak aylık ölenin aylığının yüzde 50’sinden bir miktar daha az olacaktır.

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