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Düğünlerde PKK propagandasına 9 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:03
Düğünlerde PKK propagandasına 9 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, Viranşehir'deki bazı düğün törenlerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığına dair ihbar üzerine çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK'yı övücü şarkılar söylediği tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, evlerinde yapılan aramalarda, bir uzun namlulu tüfek, 3 bilgisayar, 9 cep telefonu ile bazı evraka el konuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan 9 şüpheli işlemleri tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:03
  1. Şanlıurfa
  2. Viranşehir
  3. PKK operasyonu
  4. terörle mücadele
  5. Düğünlerde PKK propagandasına 9 gözaltı

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  • HaşmetHaşmet2 dk önce
    Kafanızı yormayın arka kapıdan çıkacaklar her zamanki gibi.

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