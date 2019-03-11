Düğünlerde kadınların vazgeçilmezi yöresel kıyafetler

Diyarbakır’da düğün sezonunun açılmasıyla beraber kadınların düğünlerde ve kına gecelerinde en çok tercih ettikleri arasında yöresel kıyafetler geliyor.

Diyarbakır’da yüzyıllardır kadınlar tarafından tercih edilen rengarenk fistan ve abalar düğün ve kına gecelerinde en çok tercih edilen yöresel kıyafetler arasında. Özellikle tarihi Sur ilçesinde manifaturacılar tarafından satılan kıyafetler şuan sadece düğünlerde ve kına gecelerinde ilgi görüyor. Sur esnafı olan Dilek Kaya, yıllardır bu işi yaptıklarını söyledi. Kaya, “Özellikle düğün, kına, nişan ve özel günlerde daha çok tercih ediliyoruz. En çok bu sezonlarda satışlarımız oluyor. Bizim burada yöresel kıyafet olduğu için kadınlar tarafından istek yoğun oluyor. Kumaşlar kaftan, keras, kıpr, kupon, üç etekli, tek kaftan ve şemmame gibi tarzlarda yöresel kıyafetler yapılıyor” dedi.