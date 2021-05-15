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Yaşam Düğün salonları ne zaman açılacak?
Yaşam

Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün sezonu yaklaşırken ve normalleşme takvimi gündeme gelmişken düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak kazandı. 2021 yaz tatilinde düğün, kına, nikah için planlama yapan vatandaşların gündeminde koronavirüs tedbirlerini araştırıyor. Peki, Düğün salonları ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 18:30:00 -
Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak? Yeni Normalleşme Takvimi ile 2021 Düğünler ne zaman yapılacak, bu yaz serbest mi?

Düğün salonları ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" mesajını paylaştı.

Normalleşme takviminde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası düğünlerin açılış tarihi ile ilgili detaylar netlik kazanacak.

Ancak konuyla ilgili şu an İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yok. Nişan ve düğün salonlarının açılmasına yönelik yeni bilgiler geldiği takdirde haberimizden bulabilirsiniz.

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