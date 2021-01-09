  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Düğün çorbası tarifi Düğün çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Düğün çorbası tarifi Düğün çorbası nasıl yapılır?

Düğünlerde, çeşitli davetlerde servis edilen düğün çorbası aynı zamanda kış aylarının vazgeçilmesi, bağışıklık sisteminin kuvvetlendiricisi sağlıklı bir çorba çeşididir. Soğuk günlerin kendini hissettirmeye başladığı bugünler için içinizi ısıtacak ve tadı damağınızda kalacak bir lezzet olan düğün çorbasını mutlaka deneyin. Peki, Düğün çorbası nasıl yapılır? İşte nefis düğün çorbası tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-01-09 17:24:00 -
Düğün çorbası tarifi Düğün çorbası nasıl yapılır?

Düğün çorbası tarifi geçmişten günümüze gelmiş ve özellikle Anadolu’da çok yaygın bir çorbadır. Peki, düğün çorbası nasıl yapılır? İşte düğün çorbası malzemeleri, yapılışı, tarifi haberimizde.

Düğün çorbası tarifi

Malzemeler;

5 su bardağı et suyu.
Yarım kg kuzu gerdan eti
1 kase et. (Elimizle parça haline getirdiğimiz)
1 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı tuz.
1 tatlı kaşığı kekik.
1 tatlı kaşığı Karabiber

Terbiyesi İçin;

2 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta sarısı
Yarım limon
1 su bardağı su

Sos için;

100gr tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Düğün Çorbası Yapılışı;

Etleri bol suda yıkayalım. Tenceremize yıkadığımız etleri ilave edelim. Etlerin üzerini aşacak kadar su ekleyelim. Ocağımızı ayarını düşük seviye getirelim. Etler pişerken oluşan köpükleri bir kevgir yardımıyla alalım. 1 saat pişirelim.

Çorbamızın terbiyesini hazırlayalım; un, tuz, yoğurt, su, yumurta sarısı ve limon suyunu ayrı bir kasede iyice çırpalım.

Pişen etlerimizi tencereden alıp, parçalara ayıralım. Kase de terbiyesi için hazırlamış olduğumuz karışımı tenceremize ilave edelim. 5 dk kaynadıktan sonra parçaladığımız etleri, kekik ve sarımsak ilave edelim. 10 dk kadar bu karışımla pişirelim.

Tereyağını tavada eritelim. Kırmızı toz biberi ilave edelim. Kısık ateşte pişirelim.

Tencerede pişen çorbamıza tereyağlı biberimizi ilave edelim. Afiyet olsun.

Püf noktası

Yumurta sarısı ve yoğurdu (terbiyeli karışımı) kesilmemesi için sıcak et suyuna az miktar da ekleyip hızlıca karıştırın. Çorba karışımının dibinin tutmaması için karıştırarak pişirmeye özen gösterelim.

Etleri kısık ateşte pişirin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündeme bomba gibi düştü! Akşener'e 'Adaylıktan çekil' telefonu
Siyaset

Gündeme bomba gibi düştü! Akşener'e 'Adaylıktan çekil' telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 15 gün kala muhalefetten bir ismin kendisini arayar..
ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal güvenlik ..
Ruslar tesise gizlice girdi! Savaş uçakları görüntülendi
Teknoloji

Ruslar tesise gizlice girdi! Savaş uçakları görüntülendi

Rus bloggerlar, Moskova'da terk edilmiş bir tesise gizlice girerek askeri uçakları görüntülendi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay