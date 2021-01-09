Düğün çorbası tarifi Düğün çorbası nasıl yapılır?

Düğün çorbası tarifi geçmişten günümüze gelmiş ve özellikle Anadolu’da çok yaygın bir çorbadır. Peki, düğün çorbası nasıl yapılır? İşte düğün çorbası malzemeleri, yapılışı, tarifi haberimizde.

Düğün çorbası tarifi

Malzemeler;

5 su bardağı et suyu.

Yarım kg kuzu gerdan eti

1 kase et. (Elimizle parça haline getirdiğimiz)

1 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı tuz.

1 tatlı kaşığı kekik.

1 tatlı kaşığı Karabiber

Terbiyesi İçin;

2 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

Yarım limon

1 su bardağı su

Sos için;

100gr tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Düğün Çorbası Yapılışı;

Etleri bol suda yıkayalım. Tenceremize yıkadığımız etleri ilave edelim. Etlerin üzerini aşacak kadar su ekleyelim. Ocağımızı ayarını düşük seviye getirelim. Etler pişerken oluşan köpükleri bir kevgir yardımıyla alalım. 1 saat pişirelim.

Çorbamızın terbiyesini hazırlayalım; un, tuz, yoğurt, su, yumurta sarısı ve limon suyunu ayrı bir kasede iyice çırpalım.

Pişen etlerimizi tencereden alıp, parçalara ayıralım. Kase de terbiyesi için hazırlamış olduğumuz karışımı tenceremize ilave edelim. 5 dk kaynadıktan sonra parçaladığımız etleri, kekik ve sarımsak ilave edelim. 10 dk kadar bu karışımla pişirelim.

Tereyağını tavada eritelim. Kırmızı toz biberi ilave edelim. Kısık ateşte pişirelim.

Tencerede pişen çorbamıza tereyağlı biberimizi ilave edelim. Afiyet olsun.

Püf noktası

Yumurta sarısı ve yoğurdu (terbiyeli karışımı) kesilmemesi için sıcak et suyuna az miktar da ekleyip hızlıca karıştırın. Çorba karışımının dibinin tutmaması için karıştırarak pişirmeye özen gösterelim.

Etleri kısık ateşte pişirin.