Düğün çorbası tarifi Düğün çorbası nasıl yapılır?
Düğünlerde, çeşitli davetlerde servis edilen düğün çorbası aynı zamanda kış aylarının vazgeçilmesi, bağışıklık sisteminin kuvvetlendiricisi sağlıklı bir çorba çeşididir. Soğuk günlerin kendini hissettirmeye başladığı bugünler için içinizi ısıtacak ve tadı damağınızda kalacak bir lezzet olan düğün çorbasını mutlaka deneyin. Peki, Düğün çorbası nasıl yapılır? İşte nefis düğün çorbası tarifi...
Düğün çorbası tarifi geçmişten günümüze gelmiş ve özellikle Anadolu’da çok yaygın bir çorbadır. Peki, düğün çorbası nasıl yapılır? İşte düğün çorbası malzemeleri, yapılışı, tarifi haberimizde.
Düğün çorbası tarifi
Malzemeler;
5 su bardağı et suyu.
Yarım kg kuzu gerdan eti
1 kase et. (Elimizle parça haline getirdiğimiz)
1 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı tuz.
1 tatlı kaşığı kekik.
1 tatlı kaşığı Karabiber
Terbiyesi İçin;
2 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta sarısı
Yarım limon
1 su bardağı su
Sos için;
100gr tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Düğün Çorbası Yapılışı;
Etleri bol suda yıkayalım. Tenceremize yıkadığımız etleri ilave edelim. Etlerin üzerini aşacak kadar su ekleyelim. Ocağımızı ayarını düşük seviye getirelim. Etler pişerken oluşan köpükleri bir kevgir yardımıyla alalım. 1 saat pişirelim.
Çorbamızın terbiyesini hazırlayalım; un, tuz, yoğurt, su, yumurta sarısı ve limon suyunu ayrı bir kasede iyice çırpalım.
Pişen etlerimizi tencereden alıp, parçalara ayıralım. Kase de terbiyesi için hazırlamış olduğumuz karışımı tenceremize ilave edelim. 5 dk kaynadıktan sonra parçaladığımız etleri, kekik ve sarımsak ilave edelim. 10 dk kadar bu karışımla pişirelim.
Tereyağını tavada eritelim. Kırmızı toz biberi ilave edelim. Kısık ateşte pişirelim.
Tencerede pişen çorbamıza tereyağlı biberimizi ilave edelim. Afiyet olsun.
Püf noktası
Yumurta sarısı ve yoğurdu (terbiyeli karışımı) kesilmemesi için sıcak et suyuna az miktar da ekleyip hızlıca karıştırın. Çorba karışımının dibinin tutmaması için karıştırarak pişirmeye özen gösterelim.
Etleri kısık ateşte pişirin.