  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Dudak uçuklatan fiyata satışa çıkıyor! Fatih'in fermanında bakın ne yazıyor
Kültür - Sanat

Dudak uçuklatan fiyata satışa çıkıyor! Fatih'in fermanında bakın ne yazıyor

İstanbul'u İslam şehri haline getiren Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman, İngiltere’nin başkenti Londra’da müzayedeye çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 11:36:00 -
Dudak uçuklatan fiyata satışa çıkıyor! Fatih'in fermanında bakın ne yazıyor

Ferman, Bismillah ile başlıyor. Arapça el yazısı ile siyah mürekkeple yazılmış. Merhum Zağanos Paşa’nın vakfı yazısı kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirilmiş. Yazıların altında fermana tanık olanların imzası var. Fermanın üzerinde Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası var. Son satırda da tarih bulunuyor.

1-10 Cemaziyelevvel 866 (01-10 Şubat 1462) tarihindeki fermanda "Ferman Zağanos Paşa’nın Balıkesir’de yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağı’na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile Balıkesir’e bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesir’de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor. Ferman da tanık olarak Kirmastı Kadısı, Beytülmal Müfettişi, Evkaf Nazırı, Mihaliç ve Balıkesir Kadıları’nın da onayları var." ifadeleri yer alıyor.

Açılış fiyatı 980 bin TL

Fermanın satışını yapan mezat sahibi Plakas Auctions, fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğunu belirtirken açılış fiyatının da 80 bin paund (980 bin TL) olduğunu söylüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AA

NASILDA TARİHİMİZİ TÖREMİZİ İNANCIMIZI YAĞMALATMIŞŞIZ BÜTÜN DEĞERLERİMİZİ YOK ETMİŞ YADA UCUBE HALE GEİTİRİP BOZMUŞLAR BU MİLLETİN BİNLERCE YILLIK KÜLTÜRÜNDE DEVLET YÖNETİMİNDE HİÇMİ BÖYLE ŞEYLERE KARŞI TEDBİR ALINMAMIŞ VE MİLLETTE NE YAPMIŞLARSA SEYRETMİŞ KARŞI DURMAMIŞ NASIL KUMPASTIR NASIL BİR İNSANI KAHREDEN BİR İŞTİR BU MİLLETİN DÜŞTÜĞÜ HAL BİZİ NASIL TOPLUCA DEVŞİRMEĞE KALKMIŞLAR VE ŞİMDİ O DEVŞİRİLENLERLE DÖNMELER MİLLETİN ÜZERİNDEKİ BU KUMPASIN CENDERENİN DEVAMİ İÇİN İÇİMİZDEN BİZİMLE MÜCADELE EDİYOR VE EN KÖTÜSÜDE EĞİTİM SİSTEMİ İNSANIMIZI DEVŞİRMEĞE DEVAM EDİYOR MİLLİ İSLAMİ EĞİTİMİ CİDDİ OLARAK NESİLLERE VERİLMESİ ACİL VE ŞART
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay