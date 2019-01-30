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Dudak çatlakları nasıl geçer? Kuruyan dudaklara çözüm

Kışın soğuk havanın etkisiyle dudaklarınız kuruyorsa bu doğal ve pratik çözümler tam size göre…Dudak çatlakları nasıl geçer? İşte doğal dudak kremleri…

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:16
Dudak çatlakları nasıl geçer? Kuruyan dudaklara çözüm

Kışın soğuk havanın etkisiyle dudaklarınız kuruyorsa bu doğal ve pratik çözümler tam size göre…Dudak çatlakları nasıl geçer? İşte doğal dudak kremleri…

Kışın etkilerinden olan, kuruyan ve çatlayan dudaklar ortaya çıkmaktadır. Susuz kalma, B2 vitamini eksikliği gibi durumlarda, dudaklar kuruyarak çatlamaya maruz kalırlar. Grip, alerjik enfeksiyonlar ve bazı yan etkili ilaçlar dudaklarınızı olumsuz yönde etkilemektedir. Dudaklarınızı aşırı soğuktan, rüzgardan ve güneşten korumalısınız. Dudak bakımınızı evdeki malzemelerinizle sizde yapabilirsiniz. Fakat, kuruyan dudaklarınız kanayıp iltihaplanıyorsa, mutlaka doktora başvurunuz. Ancak hafif kuruluk ve çatlamalar var ise pratik ev çözümlerini uygulayınız. Kuruyan ve çatlamış dudaklarınızdan ev yapımı çözümlerle veda edebilirsiniz. İşte birbirinden özel tarifler.

KETEN TOHUMLU DUDAK KORUYUCU

4 tatlı kaşığı çekilmiş keten tohumunu, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ile karışım haline getirip, fırında eritiniz. Eriyen karışımı, bir kaba boşaltarak soğumasını bekleyiniz. Soğuyan karışımınız kullanmaya hazır hale gelmiştir. Çatlamış dudaklarınıza, ihtiyaç duyduğunuz her an sürebilirsiniz.

KURUYAN DUDAKLARA SALATALIK KÜRÜ

1 dilim salatalığı, kabuklarını soymanıza gerek yok. Kuruyan dudaklarınıza sürdüğünüz zaman, yumuşadığını göreceksiniz. İstediğiniz vakit uygulayabilirsiniz.

KURUMAYI ÖNLEYEN BAL KÜRÜ

Balı dudaklarınıza ince tabaka halinde sürünüz. Ardından, balın üzerine vazelin sürünüz. 10-15 dakika kadar dudaklarınızı sabit tutarak yani bulaştırmadan bekleyiniz. Ilık suyla parmaklarınızın uçları eşliğinde nazikçe temizleyiniz. Bu işlemi günde 1 kez 3 gün uygulamanız yeterli olacaktır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Kurumuş dudaklar için, hindistan cevizi yağı mucizevi niteliği vardır. Özellikle kış aylarında oluşan, soğuk, rüzgar ve kuru günlerde gün içerisinde bir kaç defa rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Dudaklarınızın yumuşadığını ve korunduğunu göreceksiniz.

ZEYTİNYAĞI

Tek başına dudaklarınıza uygulayacağınız zeytinyağı, nemlendirici etkiye sahiptir. Gece yatmadan bir miktar zeytinyağını dudaklarınıza sürdüğünüzde, sabah uyandığınızda dudaklarınızın ne kadar yumuşak olduğunu göreceksiniz.

 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:16
  1. Dudak çatlamasına ne iyi gelir?
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  5. Dudak çatlamasının nedenleri nelerdir?
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  9. Dudak kuruması

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