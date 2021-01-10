Duayen ne anlama gelir?

Duayen kelimesi, özellikle iş ve siyaset hayatında karşılaşılan bir kavram olmaktadır.

Duayen teriminin kökleri Fransızcaya dayanır. Duayen kelimesinin hem resmi olarak kullanılan bir anlamı hem de halk arasında kullanılan bir anlamı bulunur.

Duayen sözcüğü halk arasında “bir işi en iyi yapan, bir işin ustası” olarak bilinir. Akademik anlamda ise dünya çapında yenilikler yapan ve tarihe damga vuran araştırmacılar, genellikle duayen olarak kabul edilir.

Yani duayen kelimesi için, bir meslekte hem yaş hem de tecrübe bakımından önde olan kişi açıklamasını yapmak doğru olacaktır.

Duayen teriminde iki unsur ön plandadır. Birincisi; bir meslekte, sanat dalında veya başka bir alanda, alanının uzmanı, işinin erbabı, tecrübeli yani eskilik bakımından en önde gelenine denilmektedir.

İkincisi ise siyasette yaşça, kıdemce ve eskilik bakımından önde gelen kimseye denilebilir. Diplomatik dilde, bir ülkede görevli diplomatik temsilcilerden, misyon şefi olarak o ülkede uzun süredir bulunan temsilciye de "duayen" denilmektedir.