Duayen gazeteci Ahmet Kekeç, Hakk’a yürüdü

Kalemini hakikatin emrine adayan ve ömrü boyunca milli iradeden yana tavır alan Kekeç, koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Acı haberi oğlu Mehmet Hakan Kekeç, şöyle duyurdu: “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç’i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin” dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, şunları kaydetti: “En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız.” Ahmet Kekeç’in cenazesi, yarın Eyüpsultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Haziresi’ne defnedilecek.