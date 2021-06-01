  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Deutsche Bank Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
Putin uyardı: Tehlike var
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Yanardağ İHA ile görüntülendi! Ortaya muhteşem manzaralar çıktı
Dünya DSÖ'nün, halkını katleden Esad rejimini üye seçmesini sağlık çalışanları protesto etti
Dünya

DSÖ'nün, halkını katleden Esad rejimini üye seçmesini sağlık çalışanları protesto etti

Suriye'deki sağlık çalışanları, halkını kimyasal silah kullanarak katleden Esad rejiminin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Yürütme Kurulu’na üye seçilmesini protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 16:23:00 - 2021-06-01 16:28:55

Suriye’nin İdlib kentindeki hastanelerde görev yapan Suriyeli sağlık çalışanları, Esad rejiminin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Yürütme Kurulu’na üye seçilmesini protesto etti.

DSÖ'ye üye seçildi

Esad rejimi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 4 gün önce İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 74. Dünya Sağlık Asamblesi’nde (DSA) Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Kurulu’na üye olarak seçilmişti.

Esad rejimin seçilmesi İdlib’teki sağlık çalışanlarını öfkelendirdi. Sağlık çalışanları, Esad rejiminin Yürüme Kurulu’na seçilmesini protesto ederek, DSÖ’ye üye dahi olmamasının altını çizdi. Bir araya gelen sağlık çalışanları, Esad’ın düzenlediği saldırılarla ülke genelindeki hastaneleri imha ettiğini ve sağlık çalışanları da dahil binlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu dile getirdi.

"Sağlık çalışanlarına ihanet etmeyi reddediyoruz"

Sağlık çalışanları, “Suçlu Suriye rejiminin, Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Kurulunda yer alması ahlaki bir çöküştür” , “Esad rejiminin Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Kurulunda üye olmasına hayır” yazılı pankartları taşıdı.

Beyaz Kasklılar tarafından yapılan açıklamada ise, “Esad liderliğindeki rejimin DSÖ Yürütme Kurulu’na bir üye olarak seçilmesini şiddetle kınıyoruz. Esad rejiminin saldırılarındaki kurbanlara ve sağlık çalışanlarına ihanet etmeyi reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay