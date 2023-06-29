DSÖ'nün gündemi yine koronavirüs! Korku pompalamaya başladılar...

Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını ile birlikte aşının doğasına aykırı şekilde kısa sürede geliştirilen sözde koronavirüs aşıları milyonlarca insana uygulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, son süreçte adı bile anılmayan koronavirüsü yeniden gündeme getirdi.

'Uzun Covid' icat ettiler!

Kluge açıklamasında, 3 yıllık salgın süresince Avrupa bölgesinde 36 milyon kişinin uzun Covid geçirmiş olabileceğini söyledi.

Kulge 27 Haziran'da düzenlenen toplantıdaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Uzun Covid şu an için bir kör nokta. Bu yeterince tanınmayan durum, sağlık ve sosyal sektörlerde ciddiye alınmalı ve hastalar için yeterli bakımın mevcut olduğundan emin olmalıyız. Nihayetinde, Uzun Covid'den kaçınmanın en iyi yolu, her şeyden önce Covid-19'dan kaçınmaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO