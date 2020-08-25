DSÖ'den Filistinli mültecilerin Kovid-19 ile mücadelesine 5 milyon dolarlık destek

GAZZE (AA) - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) 5 milyon dolarlık destek aldı.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19 ile mücadele için kurduğu Dayanışma Müdahale Fonunun, UNRWA'ya 5 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bağışın UNRWA'nın Doğu Kudüs'ü de içeren Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de salgına karşı verdiği mücadeleyi desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

UNRWA Sağlık Direktörü Akihito Seita da söz konusu desteğin beş faaliyet bölgesinde devam eden çalışmaların, hastanelerin, karantina merkezlerinin desteklenmesi ve yaklaşık 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet verecek 141 sağlık merkezindeki personele koruma ekipmanları sağlanmasını mümkün kılacağını söyledi.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.



