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Aktüel DSÖ: Rahim ağzı kanserinden yılda ortalama 311 bin kişi hayatını kaybediyor
Aktüel

DSÖ: Rahim ağzı kanserinden yılda ortalama 311 bin kişi hayatını kaybediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:36:50 -
DSÖ: Rahim ağzı kanserinden yılda ortalama 311 bin kişi hayatını kaybediyor

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser çeşidi olan rahim ağzı kanserinden (serviks) her yıl ortalama 311 bin kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

DSÖ, rahim ağzı kanserinin önlenebilmesi için Dünya Sağlık Asamblesi'nde alınan bir kararla dünya genelinde "Rahim Ağzı Kanserleri Eliminasyon Programı" başlattı.

194 üyeli Örgütten yapılan yazılı açıklamada, ülkelerin bu kanseri ortadan kaldırmayı ilk kez taahhüt ettiği için programın tarihi bir mihenk taşı olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, halk arasında rahim ağzı olarak bilinen servikal kanserlerin "önlenebilir hastalıklar" arasında yer aldığı, erken teşhis edilirse ve yeterince tedavi edilirse iyileştirilebileceği vurgulandı.

Rahim ağzı kanserinin küresel çapta kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser çeşidi olduğu aktarılan açıklamada, bu alanda yıllık vaka sayısının 570 bin, ölü sayısının da ortalama 311 bin kişiye ulaştığı kaydedildi.

DSÖ, 2030'a kadar yıllık rahim ağzı kanseri vaka sayısının 700 bine, yıllık ölü sayısının da özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde 400 bine çıkacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, bu kanser çeşidinin görülme sıklığının yüksek gelirli ülkelere göre neredeyse iki kat, ölüm oranlarının ise üç kat daha yüksek olduğu vurgulandı.

- "Senaryo yeniden yazılabilir"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kanseri ortadan kaldırmak bir zamanlar imkansız bir rüya gibi görünebilirdi ancak şimdi bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için uygun maliyetli, kanıta dayalı araçlara sahibiz." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Dr. Prenses Nothemba Simelela ise küresel sağlık aktörlerinin onlarca yıllık ihmali sonucu rahim ağzı kanserinde yüksek ölüm oranı görüldüğüne, "ancak senaryonun yeniden yazılabileceğine" işaret etti.

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