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Sağlık DSÖ korku salmaya başladı! "Korona vakaları patladı"
Sağlık

DSÖ korku salmaya başladı! "Korona vakaları patladı"

Yeniakit Publisher
2023-09-02 12:51:00 -
DSÖ korku salmaya başladı! "Korona vakaları patladı"

DSÖ, koronavirüs vakalarında artış yaşandığını açıkladı. Test sayısı azaldığı için gerçek vaka sayısına erişilemediği de ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti.

DSÖ raporu, ağustos ayı ile bir önceki ayı kıyaslayarak çıkarımda bulundu.

Epidemiyolojik güncelleme raporuna göre, 31 Temmuz-27 Ağustos'taki 28 günlük dönemde 1,4 milyonun üzerinde yeni koronavirüs vakası ortaya çıktı.

Aynı raporda, 1800'ün üzerinde koronavirüs kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi.

Bir önceki 28 günlük periyoda göre vakalarda yüzde 38 artış, ölüm oranında ise yüzde 50 düşüş yaşandı.
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Rapor edilen vakaların, küresel olarak test ve raporlamadaki azalma nedeniyle enfeksiyon oranlarını doğru yansıtmadığı belirtiliyor.

DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 770 milyondan fazla koronavirüs vakası, salgın kaynaklı 6 milyon 956 bin ölüm rapor edildi.

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Yorumlar

Yaman

Küreselcilerin yeni oyunu yine...Ama bu sefer devlet ve sağlık bakanlığı İlk seferdeki gibi aynı hataya düşüp yine aşı saçmalığıni yapmasınlar... Çünkü bunların asıl planı zaten aşıyla insan nüfusu azaltmak..Ne yazıkki biz ülkede prof unvanı olan çok sayıda cahil olduğundan milleti aşıya sevk ettiler...Bu yeni salgın ve varyant oyunlarına gelmeyin...
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