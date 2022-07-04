DSİ personel alımı yapacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek il ve sayıları ilanla duyurulan 196 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna Temizlik Görevlisi olarak çalıştırılmak üzere, “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular; 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30’da başlayacak, 30 Temmuz 2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.
Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir.
Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.
BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR (196): Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10).
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