DSİ, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki 5 ilde 186 bin 203 hektar alanda toplulaştırma yaptı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl Adana, Mersin ve Osmaniye'de 167 bin 285, Muş ve Bitlis'te 18 bin 918 olmak üzere toplam 186 bin 203 hektar alanda toplulaştırma yaptı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında arazi toplulaştırması yapma yetkisinin DSİ'ye verildiğini anımsattı.

Türkiye'de toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunduğunu ve 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, "2018'de 496 bin hektar, 2019'da 619 bin hektar alanda, 2020'de ekim ayı sonu itibarıyla 425 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanırken, yıl sonu itibarıyla da 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacak. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanacak. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, bu yıl Adana, Mersin ve Osmaniye'de yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Adana ilimizde 15 projede 305 bin 285 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 123 bin 738 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 181 bin 547 hektar alanın 2023 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.

Mersin ilimizde de bir projede toplam 37 bin 831 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 27 bin 910 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Osmaniye ilimizde bir projede toplam 31 bin 421 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 15 bin 637 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri yapıldı."

Yıldız, Hatay'da da 2 projede 54 bin 174 hektar alanda toplulaştırma ve tarla içi gelişim hizmetleri çalışmasının devam ettiğini aktararak, devam eden çalışmalarla 54 bin 174 hektar alanın 2023 sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Çalışmalar kapsamında sınırlarının düzeltilmesi, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapıldığına da işaret eden Yıldız, "Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerimizde bu yıl 19 proje dahilinde 180 bin 556 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2023 yılı sonuna kadar 248 bin 155 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

- "Van'da çalışmalar devam ediyor"

Yıldız, bu yıl Muş ve Bitlis illerinde yürütülen çalışmalara ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

"Bitlis'te 2 projede 81 bin 363 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 6 bin 522 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 81 bin 363 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Muş'ta 4 projede 119 bin 168 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 12 bin 396 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 119 bin 680 hektar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir."

Van'da da iki projede 95 bin 635 hektar alanda çalışmaların devam ettiğini ve 95 bin 635 hektar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini bildiren Yıldız, "Van, Muş ve Bitlis illerimizde bu yıl 6 proje dahilinde 2 bin 298 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 296 bin 166 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



