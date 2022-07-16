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Ekonomi DSİ 1. Bölge Müdürlüğü etüd proje hizmeti alacak
Ekonomi

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü etüd proje hizmeti alacak

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre etüd proje hizmeti alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 14:33:00 -
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü etüd proje hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bursa İli Dereleri 1 Kısım Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu Yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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