DS, pandemi döneminde yatırımlarına ara vermiyor

Türkiye’de Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen Fransız lüks otomobil markası DS’in yükselişi sürüyor. 2018 yılında ilk showroomunu İstanbul’da açan DS, Türkiye’deki ikinci showroomunu Ankara’da açarak pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermedi. Çankaya’da hizmete giren 350 metrekarelik teknolojik lüks showroomu, yılın son çeyreğinde İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgesinde açılacak yeni showroom izleyecek. Koluman, DS yatırımlarına 2021 ve 2022 yıllarında farklı şehirlerde de devam edecek. Koluman A.Ş. iştiraki Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, DS olarak 2019 yılını 300 adetlik satışla kapattıklarını belirterek “Pandemi dönemi de dahil olmak üzere bu yılın ilk 4 ayında 183 adetlik satış yaptık. Ankara’da açılan ve kasım ayında İstanbul’da açılacak ikinci Showroomumuz ile birlikte DS olarak yılı 750 bandında bir satışla kapatmak hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.