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Otomotiv

Ds hayalinizi değil ödemesini erteleyin

Fransız lüksünün en son ve en yeni temsilcisi DS Automobiles’in Mayıs ayına özel sunduğu ayrıcalıklı ödeme seçeneklerinden yararlanarak, aylık yüzde 0,49 kampanya oranı ile kredi ödemelerinizi dört ay öteleyebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:17:00 -
Ds hayalinizi değil ödemesini erteleyin

Hayalinizdeki DS’e bugünden sahip olabilir, 150 bin TL’lik kredi tutarı için 12 ay vadeli yüzde 0,49 vade farkı oranına sahip PSA Finans kredi taksit ödemelerine Eylül ayında başlayabilirsiniz. Üstelik tüm bu işlemleri olduğunuz yerden yapabilirsiniz. Sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz bu günlerde istediğiniz DS marka otomobil için dsautomobiles.com.tr web sitesini ziyaret etmeniz yeterli.

DS markasının ikinci nesil modellerinin ilki olan ve Paris’in yenilikçiliğini ve mükemmeliyetçiliğini yansıtan DS 7 CROSSBACK; BlueHDi 130 Otomatik dizel ve PureTech 225 Otomatik benzinli versiyonlarıyla verimli motorlar sunuyor. DS 7 CROSSBACK PureTech 225 versiyonu, 1.6 litrelik turbo beslemeli motoru ile elde ettiği 225 beygir gücünü, düşük yakıt tüketimi avantajı ile öne çıkıyor. DS 7 CROSSBACK BlueHDi 130 Otomatik versiyonu ise, 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor ve bu performansı sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzımanı ile yola aktarıyor. Düşük yakıt tüketimi ile öne çıkarken yüksek torku sayesinde akıcı bir sürüş sağlıyor.

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