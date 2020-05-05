Ds hayalinizi değil ödemesini erteleyin

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DS markasının ikinci nesil modellerinin ilki olan ve Paris’in yenilikçiliğini ve mükemmeliyetçiliğini yansıtan DS 7 CROSSBACK; BlueHDi 130 Otomatik dizel ve PureTech 225 Otomatik benzinli versiyonlarıyla verimli motorlar sunuyor. DS 7 CROSSBACK PureTech 225 versiyonu, 1.6 litrelik turbo beslemeli motoru ile elde ettiği 225 beygir gücünü, düşük yakıt tüketimi avantajı ile öne çıkıyor. DS 7 CROSSBACK BlueHDi 130 Otomatik versiyonu ise, 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor ve bu performansı sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzımanı ile yola aktarıyor. Düşük yakıt tüketimi ile öne çıkarken yüksek torku sayesinde akıcı bir sürüş sağlıyor.