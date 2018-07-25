0553 313 94 23

DS Automobiles ve Techeetah Formula E'de güçlerini birleştiriyor

ABB FIA Formula E Şampiyonası üreticilere açıldığı günden bu yana serinin bir parçası olan DS Automobiles, 2018/2019 sezonundan itibaren yeni otomobili DS E-TENSE FE 19’u TECHEETAH ile birlikte yarıştıracak.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:48
DS Automobiles ve Techeetah Formula E'de güçlerini birleştiriyor

Bu ortaklık markanın elektrikli sokak yarışları serisindeki varlığının ilk bölümünü ve Virgin Racing ile olan birlikteliğini sona erdiriyor. Bu, beş yarış zaferi, on altı podyum, altı pole pozisyonu ve üç en hızlı tur zamanına imza atan bir ortaklık. Son üç sezonda DS Virgin Racing iki kez Takımlar klasmanını ilk üç sırada bitirmeyi başardı.Yeni ekip, 15 Aralık’ta Sudi Arabistan’ın Riyad kentinde 5’inci sezon başlamadan, 1 Ekim 2018 tarihinde tanıtılacak.

2018/2019 sezonundan itibaren Formula E yarışları 45 dakika ve bir tur sürecek ve yarış ortasında araç değişimi yapılamayacak. Gelecek sezonda tek kişilik yarış otomobilleri önemli oranda revize edilmiş bir görünüm ve aerodinamik özelliklere sahip olacak. Bunlar üretici tarafından geliştirilen yeni 250 kW gücünde elektromotorlarla donatılabilecek ve enerji yönetimi şampiyonanın temel parçası olmaya devam edecek.

DS Performance Direktörü Xavier Mestelan yapmış olduğu değerlendirmede: “Birlikte geçirmiş olduğumuz üç başarılı sezon için Virgin Racing’e çok ama çok teşekkür ediyoruz. Formula E’deki varlığımız, DS Automobiles olarak ürün gamımızı elektrikle donatma hedefimizin bir parçasını oluşturuyor. DS E-TENSE FE 19'un geliştirilme süreci 2018/2019 sezonunun açılış yarışında podyumun en üst sıralarında bir pozisyon elde etme hedefi ile sadece birkaç ay önce başladı. 2017/2018 sezonunu Pilotlar klasmanında 1’inci ve Takımlar klasmanında 2’nci olan TECHEETAH ile olan işbirliğimiz çerçevesinde kazanmaya odaklanmış durumdayız. TECHEETAH'da çalışan kadın ve erkeklerin üstün niteliklerin farkındayız ve iki taraf için de zaferlerle dolu bir ortaklık olacağına inanıyoruz.” dedi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:48
  1. DS Automobiles
  2. Techeetah Formula E

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akit vatandaşa mikrofon uzattı! "Biz ona bedelli değil paralı askerlik diyoruz"
    1. Akit vatandaşa mikrofon uzattı! "Biz..
    2. 1994'ler bedelli askerlikten..
    3. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman..
    4. FETÖ'cü albaydan 15 Temmuz gecesi..
    5. ABD'den flaş Brunson açıklaması
    6. Ticaret savaşları Türkiye`ye fayda..
    7. Fecir Alptekin kimdir? Cumhurbaşkanı..
    8. Bir grup Türk hacı adayı Medine'de..
    9. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    10. Borsa günü yükselişle kapattı
    11. Kenan Sofuoğlu'ndan Yerlikaya'ya ziyaret
    12. Adana'dan göle bırakılan kaplumbağa 48..
    13. Hadi Salihoğlu kimdir? Hadi Salihoğlu..
    14. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    15. Eskişehir'de 8 FETÖ şüphelisi enselendi
    16. S. Arabistan'ın petrol gemisine saldırı!
    17. Lise nakil işlemleri boş kontenjan ve..
    18. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde..
    19. 2018 lise okul tercih sonuçları..
    20. LGS lise nakil işlemleri ne zaman..
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!
    Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!