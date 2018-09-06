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DS Automiles, ürün Gami WLTP protokolünü karışılıyor

Tüm DS Automobiles ürün gamı gibi yeni satışa sunulan DS 7 CROSSBACK de zorlu WLTP prosedürlerini karşılıyor. Bu test prosedürlerinin yakıt tüketimi ve CO2 emisyon salınım değerleri gerçek sürüş koşullarına oldukça yakın.

06 Eylül 2018 Perşembe 16:53
DS Automiles, ürün Gami WLTP protokolünü karışılıyor

DS 7 CROSSBACK modellerinde kullanılan benzinli motorlara yönelik partikül filtresi (GPF) veya dizel motorlardaki seçici katalitik indirgeme (SCR) gibi teknolojik çözümler sayesinde tüm DS Automobiles ürün gamı Euro 6.2 standardına WLTP test protokülü karşılıyor.

DS Automobiles CEO’su Yves Bonnefont yapmış olduğu değerlendirmede: “Şirket olarak her zaman müşteri odaklı bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu nedenle en başından itibaren müşteri kullanım koşullarını en doğru şekilde yansıtan test prosedürlerinin uygulanmasını destekledik ve gelişen teknolojilere paralel olarak yeni protokolleri öngörmeye çalışıyoruz.DS 7 CROSSBACK modelimizle birlikte lanse etmiş olduğumuz ve PureTech benzinli motorumuzda kullanıma sunduğumuz benzin partikül filtresi bunun çok iyi bir örneği. Tüm ürün gamımız Euro 6.2 normunu karşılamak üzere homologe edilmiş durumda." dedi.

İkinci nesil DS modellerinin ilki olan DS 7 CROSSBACK; 345 adet DS Salon ve DS Store olmak üzere son derece geniş kapsamlı bir tanıtım programıyla lanse edildi. Benzersiz bir müşteri deneyimi sunmak üzere hareket eden DS Automobiles satış noktalarının sayısını 2018 yılı sonuna kadar 500’e ulaşacak.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 16:53
  1. DS Automobiles

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