DS 3 Crossback: İleri teknolojinin tasarım ikonu

Yeni bir platform üzerine yükselen DS 3 CROSSBACKgerek teknoloji, gerekse de tasarım anlamında tamamen yeni ufuklara yol alıyor. DS 3 CROSSBACK hem bir şehir otomobili, hem de uzun yol otomobili olmak üzere iki farklı niteliği bir arada sunuyor. Sadece tasarımıyla heyecan uyandırmakla kalmayan DS 3 CROSSBACK aynı zamanda DS MATRIX LED VISIONfarlar, otomatik olarak dışarı çıkan gizlikapı kolları ve tamamen dijital bir sürüş pozisyonu gibi ileri teknolojilerle de dikkat çekiyor. Bütün bu üstün konfor özelliklerini, gelişmiş güvenlik donanımlarını ve sürüş destek sistemlerini benzersiz bir akustik mükemmellik gibi nitelikler tamamlıyor. Son derece zarif ve bir o kadar çekici hatlara sahip olan DS 3 CROSSBACK, bulunduğu her ortamda hemen dikkat çeken, teknolojik, konforlu ve dinamik bir otomobil arayanlara hitap ediyor.

DS markasının ikinci nesil otomobillerinin ikinci temsilcisi olan yeni DS 3 CROSSBACKmarkanın yeni Multi Enerji Platform üzerine inşa ediliyor. DS Automobiles CEO’su Yves Bonnefont yapmış olduğu değerlendirmede: “DS 3 CROSSBACK bünyesinde barındırdığı teknolojik çözümleri ve rafineliği ile ikinci nesil DS ürün gamına mükemmel bir şekilde ekleniyor.DS 3 CROSSBACK, aynı zamanda DS markasının izlediği otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanma stratejisini de en iyi şekilde yansıtıyor ve tasarımından ödün vermeden hem tamamen elektrikli hem de benzinli ve dizel motorlu çözümler sunuyor.”dedi.

GÜÇLÜ, HEYECAN UYANDIRAN TASARIM...

DS markasına has şık tasarım çizgileri ve detaylarıyla dikkat çeken yeni DS 3 CROSSBACK 4.118 mm uzunluğa, 1.791 mm genişliğe, 1.534 mm yüksekliğe ve 2.558 mm dingil mesafesine sahip. Söz konusu boyutlar rahat ve pratik bir sürüşü beraberinde getirirken geniş ve ferah bir yaşama alanı ve 350 litrelik bir bagaj hacmini kullanıma sunuyor. Önden bakıldığında karakteristik DS ön ızgarasıyla birlikte DS WINGS tasarım mimarisi dikkat çekiyor. Söz konusu çekici ve modern tasarımı LEDgündüz farları ve gittikçe incelen tasarımıyla DS MATRIX LED VISION farlar tamamlıyor. Geniş oluklarıyla motor kaputu tasarımı güçlendiriyor.

Detaya gösterilen özeni yansıtan yeni DS 3 CROSSBACK; gizli omuz çizgisi fitilleri, gömülü kapı kolları, antensiz, temiz tavan çizgisi, gövdeden farklı tavan rengi, yan köpekbalığı yüzgeci, krom çift egzoz çıkışı gibi tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Sadece ihtiyaç halinde kullanılmak üzere ortaya çıkan gömülü kapı kolları da markanın detaya göstermiş olduğun özenin yansıması. Geniş omuz çizgisinin son bulduğu arka tasarım yola iyice oturan bir görünüm sunuyor. Arka kısım ışık imzası da dahil zarif detaylar bünyesinde barındırırken dinamizme de vurgu yapıyor ve her bir ayrıntısıyla CROSSBACK isminin hakkını veriyor.

DS 3 CROSSBACK’in dış görünümünü kişiselleştirmek üzere; 10 adet jant alternatifi, 10 farklı gövde rengi ve üç farklı tavan rengi alternatifleri sunuluyor. Kişiselleştirme sürecibireysel zevkleri ve gereksinimleri karşılamak üzere otomobilin içindeki ve dışındaki renkleri ve malzemeleri kombine tasarım konseptleriyle devam ediyor.Tasarım konseptleri; parçalı veya tamamı Nappa deri, inci veya elmas desenli dikişler, örgülü kumaşlar, ,Alcantara®, hava yastığı kapağı da dahil deri kaplı direksiyon simidi, Paris Hobnail tasarımlı krom süslemeler ve benzeri olmak üzere iç mekana da şık ve modern bir ambiyans kazandırıyor. Yine bu tasarım konseptleri ile birlikte; motor kaputu ve kapı altlarındaki imzalar veya öndeki ve arkadaki parlak, saten veya dokulu parıltılı siyah kaplamalı krom süslemeler gibi özellikler otomobilin dış görünümünü tamamlıyor.

DS iç tasarımının tutarlı yaklaşımı, DS 7 CROSSBACK modelinden aktarılan orta konsolda da kendini gösteriyor. Vites seçim kolu, şalterler ve elektrikli el freni ile bu şık, orta konsol; kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu, bardak tutucular da dahil olmak üzere farklı saklama alanları ve fonksiyonel kızaklı orta kol dayanağı da dahil olmak üzere sunmuş olduğu çözümlerle günümüz kullanıcılarının günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.Ayrıntıya gösterilen özene dikkat çeken orijinal DS imzası ve marka amblemi; dokunmatik kumandalarıyla muhteşem orta konsolda, ortadaki ve kapılara entegre yan havalandırma ızgaralarında, ekran tasarımında ve diğer detaylarda kendini gösteriyor.

Üstün konfor özellikleri

Gizli kapı kolları bir dizi modern konfor ve eğlence sistemini bünyesinde barındıran iç mekana erişim sağlıyor. Kişiselleştirilebilir dijital gösterge paneli, renkli sanal gösterge ekranı ve yeni grafikler iç mekanı domine ediyor. Sürücü menüyü kullanarak modern ve sezgisel dijital gösterge panelinin beş farklı kişiselleştirme menüsü sunan ekran üzerinden sürüşle ilgili bir dizi bilgiye ulaşabiliyor. HD formatındaki 10,3 inçlik (sınıfının en büyüğü) bilgi ve eğlence ekranı akıllı telefon entegrasyonu gibi özellikleriyle otomobil içi teknolojileri tamamlıyor.

Vücudu saran koltuklar çift yoğunluklu kaliteli dolgu malzemesiyle üst seviyede konfor sunarken, elektrikli kumanda ve ısıtma özellikleri konforu tamamlıyor. Mükemmel titreşim önleme çözümleri ve yeni platformun da katkısıyla DS 3 CROSSBACK benzersiz bir konfor sunuyor.

Akustik konusu da benzer bir şekilde büyük bir özenle ele alındı. Mühendisler sahip oldukları tüm bilgi birikimi ve deneyimi en güncel platformu geliştirmek için kullandılar. Etkin ses yalıtımı, kapı panelleri için daha kalın bir sac kullanımı, büyük bir özenle tasarlanan hava akış bölgesi, daha kalın camlar ve bir akustik ön cam gibi çözümlerle otomobilin gürültü izolasyonu en üst seviyeye çıkartıldı.

DS mühendisleri, DS 3 CROSSBACK’e özel ses sistemini geliştirmek için Fransız ses sistemi geliştiricisi FOCAL ile güçlerini birleştirerek gelişmiş ELECTRA® ses sistemini geliştirdiler. Kabinin farklı noktalarına dağıtılan ve akustik açıdan ideal konumlandırılan 12 adet hoparlör ile toplam 515 Watt ses çıkışına sahip üst seviye bir ses sistemi elde edildi. Sesin otomobilin içindeki dağılımı, bir konser sahnesinin önündeki canlı performansın tatminini vaat ediyor.

İLERİ TEKNOLOJİ BİR OTOMOBİL DENEYİMİ İÇİN

Yeni DS 3 CROSSBACK 3 silindirli turbo benzinli ve 1.5 BlueHDi dizel dışında tamamen elektrikli bir çözüm de sunuyor.

DS 3 CROSSBACK 2019 yılının ikinci yarısından itibaren gelişmiş bir performans sunan tamamen elektrikli bir versiyona kavuşacak. 136 HP (100 kW) gücünde elektromotoru 50 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryalar besliyor. 260 Nm tork üreten elektirk motoru DS 3 CROSSBACK’i 3,3 saniyede 0’dan 50 km/s hıza ve 8,7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor. 450 kilometre (NEDC sürüş döngüsü) menzil sunan elektrik motorlu sistem sadece 30 dakikada bataryayı yüzde 80 şarj etme imkanı sunuyor. Bataryalar otomobilin zeminine gizlendiğinden elektrikli versiyonda iç mekandaki yaşam alanından ödün vermek gerekmiyor.

DS 3 CROSSBACKen güncel PureTech teknolojisiyle yollara çıkan ilk otomobil. En yeni PureTech benzinli motor 155 HP güç üretiyor ve gücünü EAT8 üzerinden yola aktarıyor. Bu motorun yanı sıra aynı şanzıman ile kombine edilmiş PureTech 130 seçeneği benzinli ürün gamını tamamlıyor.Bu motor seçenekleriEuro 6.3 emisyon standartlarını bugünden yerine getiriyor. PureTech 130 üstüste dört yıldır ‘Yılın Motoru’ seçiliyor. Satış başlangıcından kısa bir süre sonra 130 HP güç seçeneği ile Euro 6.2 BlueHDi motor da kullanıma sunulacak.

Orijinal inovasyonlar ve gelişmiş güvenlik çözümleri

DS 3 CROSSBACKile birlikte yeni DS MATRIX LED VISION farlar kullanıma sunuluyor. Bu teknoloji trafikteki diğer paydaşların gözünü rahatsız etmeden sürücünün uzun farları sürekli açık tutmasına imkan tanıyor ve her an mümkün olan en iyi yol aydınlatması sunuyor. DS 3 CROSSBACK, DS DRIVE ASSIST ile donatılıyor. Otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım olan sistem daha rahat bir sürüş ortamı sağlıyor. Otomobil üzerindeki radar ve kameraları kullanan sistem, otomobili sürüş şartlarına uyarlarken ayarlanan rotayı takip ediyor. DS PARK PILOT,ile DS 3 CROSSBACKsürücüsü ellerini veya ayaklarını kullanmadan otomatik park etmenin keyfini sürebiliyor. Sistem 30 km/s hıza kadar sürüşlerde uygun park yeri arıyor. Sürücü dokunmatik ekran üzerinden geri veya çapraz park olmak üzere park tipini seçebiliyor ve son adım olarak ‘Park’ düğmesine basarak gerçekleşen sihri izliyor.

Güvenlikten asla taviz verilemez. DS 3 CROSSBACK, bir dizi gelişmiş güvenlik özelliği ile donatılabiliyor. Örneğin acil durum fren koşullarını iyileştiren yeni nesil bir radarlarsayesindeDS 3 CROSSBACK,gece sürüşleri de dahil olmak üzere bisikletlileri ve yayaları algılayabiliyor. Olası bir acil durumda sistem sürücü müdahalesi olmaksızın fren yapabiliyor.DS 3 CROSSBACK’in mimarisi yüksek omuz çizgisi, kalın kapı panellerive hepsinden önemlisi sekiz hava yastığı ile üstün güvenlik özellikleri sunuyor. Şerit takip yardımcısı, aktif güvenlik freni, trafik levhaları yardımcısıve hız sınırı tabelalarına göre otomobil hızını uyarlama sistemi ve benzeri yenilikçi donanımlar aktif güvenliği tesis ediyor. DS 3 CROSSBACK güvenlik noktasında sınıfına tamamen yeni standartlar getiriyor

POISSY ÜRETİM TESİSİ

Paris’e yakın Yvelines'in merkezinde yer alan Poissy Üretim Tesisi 2018 yılında otomobil üretimindeki 80. yıldönümünü kutlarken, “Made in Paris” ifadesini gururla taşıyor. Köklü geçmişi kadar konumu da önemli, çünkü tüm Avrupa için bir merkez bir niteliğini taşıyor.Poissy Üretim Tesisinde yaklaşık 4.000 kişi çalışıyor. Çalışanlar, yeni gövde montajı, yeni nesil kaplama boya süreci, yeni montaj mağazası olmak üzere 100 milyon avroluk yatırım programı ile tamamen yenilenen yeni fabrikada DS3 CROSSBACK'i üretiyor.