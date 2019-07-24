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"Drone"lar Kapadokya semalarında uçacak

Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilecek

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23
"Drone"lar Kapadokya semalarında uçacak

NEVŞEHİR (AA) - Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabına Kapadokya ev sahipliği yapacak.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 27-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda start alacak.

Kapadokya'da özel olarak hazırlanan parkurda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele edecek pilotlar, hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı tasarlanan araçlarla yarışacak.

Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etap yarışlarına Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 32 lisanslı pilot katılacak. Finali İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirecek şampiyona sonunda dereceye giren pilotlar uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyon pilotlar, 17-22 Eylül'de düzenlenecek Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'teki Dünya Drone Kupası'nda da Türkiye adına yarışacak.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23
  1. drone şampiyonası
  2. Kapadokya
  3. Nevşehir
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  5. Ürgüp

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