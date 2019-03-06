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Dr. Ümit Aktaş’ın Mutluluk Kürleri 2 kitabı raflarda

Fitoterapi Uzmanı Dr.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:28
Dr. Ümit Aktaş’ın Mutluluk Kürleri 2 kitabı raflarda

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş’ın Mutluluk Kürleri 2 kitabı Hayy Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.


İlaçsız Yaşam, Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi, Mutluluk Kürleri, Diyabet ve Zayıflama Kürleri kitaplarının yazarı Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş’ın, ‘Mutluluk için Sağlıklı Yaşam Planı’ sunduğu beşinci kitabı Mutluluk Kürleri 2, yayınlandı.


Dr. Ümit Aktaş’ın genç, yaşlı, kadın, erkek herkes için mutluluğun ve sağlığın başucu kitabı olarak kaleme aldığı Mutluluk Kürleri 2, çaresiz olunmadığını, çözümün mutfağımızda, doğada, çözümün insanların elinde olduğunu vurguluyor.


"Bağışıklık sistemi güçlü olan mutlu olur! Mutluluğu vücudun kendisi üretir! Vücut, fiziki olarak dinç, enerjik ve hastalıklara karşı dirençli olduğunda, insan manen de huzurlu ve mutlu hisseder. Ben fiziki ve manevi dengenin doğru kurulmasını ’Sağlıklı Yaşam Sanatı’ olarak adlandırıyorum” diyen Dr. Ümit Aktaş, bu sanatın bir plan halinde icra edilmesi gerektiğini belirtiyor.


14 günde bağırsak floranız yenilensin


Yeni kitabı Mutluluk Kürleri 2’de mutluluğun doğada, mutfağımızda olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Artık herkes biliyor, sağlık bağırsakta başlar. Sağlıklı bir bağırsak florası için de nasıl beslendiğimiz önemli. Mikrobiyom, bağırsakların ekosistemidir. Probiyotik kolonilerin zenginliği ve sayıca üstünlüğü tüm sistemin mükemmel bir şekilde işlemesini sağlar. Bağırsak floranızı yeniden şekillendirmek için, mor kitabımızda yer verdiğim 14 günlük Mikrobiyom Kürü’nü uygulayın, bağırsak floranız yenilensin” dedi. Kitap da ayrıca Mikrobiyom İçeceği’nin de tarifi yer alıyor.


Sağlıklı yaşam planının adımlarının ve inceliklerinin basit, anlaşılır bir dille anlatıldığı Mutluluk Kürleri 2 kitabı; “Neden Hasta Oluyoruz?”, “Şifa Mutfağınızda”, “Sağlıklı Yaşam Stratejileri”, “Kronik Hatalıklara Doğal Çözümler” ve “Sağlığını Takviyelerle Destekle” başlıklarında beş ana bölümden oluşuyor. Hastalıklara yönelik şifa odaklı öneriler sunmanın yanı sıra koruyucu hekimliğin başucu kitabı olan kitapta, herkesin kolaylıkla uygulayabileceği, hızlı ve sonuç odaklı kürler ve tavsiyeler yer alıyor. Kitapta ayrıca, “Mutlu Bağırsak İçin 14 Günlük Mikrobiyom Kürü” ve “Kalıcı Sağlık İçin 24 Saatlik Günlük Kılavuz” başlıklı özel iki bölüm de bulunuyor.


“Kendimi çok iyi hissediyorum” demeniz için...


Beşinci kitabı Mutluluk Kürleri 2 ile ilgili Dr. Ümit Aktaş; “Artık sağlığınızın bozulduğunu gördükçe karamsarlığa kapılmanıza gerek yok. Biz bu kitabı sizi mutlu etmek için yazdık. Çaresiz değilsiniz. Çözüm mutfağınızda, doğada, çözüm sizde! Çözüm bu mor kitabın sayfalarında... Kitaptaki önerilerimi uyguladığınızda, ’kendimi çok iyi hissediyorum’ diyebiliyorsanız, ne mutlu bana... On binlerce kişinin okuyup uygulayarak mutluluk ve şifa bulduğu Mutluluk Kürleri kitabımdan sonra şimdi Mutluluk Kürleri 2 ile karşınızdayım. Okuyucularımın sağlıklı ve mutlu olması tek gayemdir” dedi.


Mutluluk Kürleri 2, modern yaşamla birlikte maruz kalınan ağır metal zehirlenmesinden, çalışan nüfusta yaygın olarak görülen fibromiyalji hastalığına kadar birçok sorun için öneriler sunuyor. Mutfaklarda olması gereken 10 süper besin, 7 şifalı bitki, baharat yolu başlığında 9 baharat, içerikleri ve sundukları faydalar ile kitapta yer alıyor. “Sağlıklı çocuklar yetiştirmenin 8 altın kuralı” ve “Ekmeksiz hayatta kalma kılavuzu” ise kitabın üstlendiği misyon ile içeriğinde yer alan alt başlıklardan sadece bir kaçı.


Dr. Ümit Aktaş’tan mutluluk kürü


Malzemeler: 1 tatlı kaşığı biberiye, 1 tatlı kaşığı yeşil çay, 1 tatlı kaşığı lavanta


Bitkileri porselen ya da cam bir bardağa koyun. Üstüne kaynar su ekledikten sonra ağzını kapatın.


5-10 dakika demlendikten sonra için. Günde 3 bardak içebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:28
  1. kitap
  2. doğa
  3. sanat

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