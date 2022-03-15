Dr. Muzaffer Şenveli, kimdir? Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli

Yaklaşık 4,5 yıl Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Bandırmalı Muzaffer Şenveli bu süre içinde ekibi ile beraber çok başarılı hizmetlere imza atmıştı. Kardioloji bölümünü açılması için yoğun çaba harcayan Şenveli 2018 yılında gerçekleştirdiği organ nakli ile de Türkiye birinciliği ödülünü almıştı. Hastanede iş barışını da sağlayan Başhekim Muzaffer Şenveli Ocak ayında görevi yeni Başhekim Etem Karpuz’a bırakmıştı. Dr. Muzaffer Şenveli Kasım 2019’da Bursa Şehir Hastaneleri Başhekim Yardımcılığına atanmıştı.

Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki olay nedir?

Daha önce doktorlara seslenerek 'Sağlık sistemini kilitleyin' çağrısı yapan Türkiye Tabipler Birliği (TTB), 14-15-16 Mart'ta grev kararı almıştı. Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nden sosyal medyada yayılan bir videoda, Başhekim Dr. Muzaffer Şenveli ile grevdeki doktorlar arasındaki tartışma gündeme oturdu. Görüntülerde Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli, grev yapan doktorların dinlenme odasına girerek acil vakaların alınmadan evlerine gönderildiğini söylüyor.

Bunun üzerine görüntüleri kaydeden anestezi doktoru “Acil vakalar alınıyor efektif (acil olmayan) vakalar alınmıyor” diyor. Şenveli de “Bir vakanın acil olup olmadığına sen karar veremezsin” yanıtını verirken, odada bulunan bir başka anestezi doktoru ise “Ben acil olup olmadığına karar verebilirim” diyor. Başhekim Şenveli ise, "Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz." diye sözünü tamamlıyor.