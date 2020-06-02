Dr. İhsan Şenocak: Siyonistle sulh olmaz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Kudüs ve bağrındaki Mescid-i Aksa'nın müslümanlar için önemini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV), 16 ay Mescid-i Aksa'ya yönelerek namazlarını eda etti. Efendimiz (SAV), Medine-i Münevvere'ye gelince de Mescidi Aksa'ya yöneliyordu. Yani o dönem kıblemiz Mescid-i Aksa idi. Çünkü Kabe-i Muazzama putlarla çevriliydi. Bir anlamda işgal altında yani esaretteydi. Müslümanların iki merkezi var. Birincisi Mekke-i Mükerreme ve onun bağrındaki Kabe diğeri de Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'yı ise Kudüs bağrında barındıyor. Efendimiz (SAV), Mirac'a çıkarken de Mescid-i Aksa'da imam olarak bütün peygamberlere arkasında namaz kıldırmıştır. Baktığımız zaman bu iki durum bize şunu gösteriyor ki eğer Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Aksa müslümanların himayesinde olursa işte o zaman müslümanlar dünyaya hakim olur." dedi.

"Kudüs kaybedilirse cihan hakimiyeti de kaybedilir"

"Ne zaman ki müslümanlar Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı kaybettiler işte o zaman cihan hakimiyetini de kaybetmiş oldular." diyen Dr. Şenocak, "Hz Ömer (r.a) zamanında müslümanların olan Kudüs daha sonra Büyük Selçuklu Devleti parçalanma sürecine girince müslümanların elinden çıktı. 87 yıl işgal altında kaldı. Haçlılar, Mescid-i Aksa'nın mihrabını tuvalet yaptı, domuz ahırına çevirdi. Kubbesine de çan yerleştirdi. Yani müslümanlar 87 yıl bu esarete, bu işgale ağladı. Bir Miraç gecesi Selahaddin Eyyubi Kudüs'e girerek bu esarete son verdi. Müslümanların son İslam devleti olan Osmanlı İslam Devleti parçalanınca, Kudüs tekrar müslümanların hakimiyetinden çıkmış oldu. Müslümanlar Kudüs'ü kaybedince cihan hakimiyetini de kaybetti." diye konuştu.

"Müslümanlar kafirlerin zulmü karşısında bölünüyor"

İslam aleminin bölündüğüne dikkat çeken Dr. Şenocak, "Emperyalistlerin İslam coğrafyasında kurmuş olduğu devletleri görüyoruz. Dünyaya şöyle bir bakalım. İsrail'in bir hedefi var. Nedir o? Büyük İsrail Devleti'ni kuracak. Rusya'nın bir hedefi var. Nedir o? İdlib'te Müslüman öldürüyor, Akdeniz'e açılacak. Böyle elinizle vurduğunuz zaman yok olacak kadar ölü bir devlet Yunanistan ise asırlarca idaremizde kaldı. Sadece bir vilayetimizdi. Şimdi Yunanistan'ın da kendince bir hayali var. Yeniden Bizans'ı kurabilmek. Topraklarımız üzerindeki kafirler bu planları yaparken müslümanlar hala bölünüyor." dedi.

"Müslümanlara 'ya susacaksınız ya gideceksiniz' diyorlar"

"Eğer bu davaya yeniden sahip olabilirsek Cenab-ı Allah bize hürriyetin ve tam bağımsızlığın yolunu açacak." ifadesini kullanan Dr. Şenocak, "Kudus'ün manevi bir değeri olduğu gibi maddi anlamda da yeri çok önemlidir. Yani Kudüs o bölgeye hakim olan bir tepedir. Jeopolitik açıdan da fevkalade büyük bir öneme sahiptir. İsrail İkrime Sabri hocamızın evine ne için gidiyor? Ne için karakola getiriyor? Neden tutukluyor? Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın avlusunda namaz kılarken onlara neden müdahale ediliyor? Bu eylemlerin hepsinde siyonistler müslümanlara, 'Ya susacaksınız, ya da gideceksiniz' demek istiyor." şeklinde konuştu.

Dr. Şenocak sözlerini şöyle tamamladı:

"Hadiseye şuradan bakalım. Bir kubbemiz ve kubbemizin de sütunları var. Biri Mekke-i Mükerreme, biri Kudüs, biri İstanbul, biri Şam. Eğer bunlardan bir tanesi düşerse o zaman bu kubbe ayakta duramaz. Kudüs düşerse Bağdat düşer, Şam düşer, İstanbul düşer. Alem-i İslam'ın şehirlerini Osmanlı'dan sonra madde planında işgal ettiler. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu işgali sürdüremediler, çekilmek zorunda kaldılar. Çekilirken yerinde işbirlikçileri bıraktılar. Şimdi oralarda müslümanlara kan kusturuyorlar. Alem-i İslam'ın kubbesini yeniden onaracak merkez İstanbuldur. Resulullah (SAV), bunun müjdesini veriyor. Efendimiz bir Hadis-i Şerifinde, 'Şam bölgesini özgürlüğüne kavuşturacak ordu İstanbul'dan gidecek' buyuruyor."

"Siyonist ile sulh olmaz"

"Yahudi sulh olmaz. Fırsat bulduğu zaman İkrime Sabri Hoca'ya yaptıkları gibi susturur, tutuklar, öldürür, katlederler. Dolayısıyla Yahudi anlaşmadan anlamaz. Kafir neyden anlar? Güçten anlar. Onun için Osmanlı'nın şartı neydi? İsterseniz sulh ve selamet hazır olur cenge. Eğer Osmanlı güçlü olmasaydı Avrupa'da olabilir miydi? Durabilir miydi? Bugün Kosova'da, Bosna'da Müslüman olur muydu? Osmanlı'nın o gücü de barışın teminatı oldu. Yani 'Yurtta sulh cihanda sulh' şiarıyla ayakta duramazsınız. İşte siz sulh diyorsunuz ama sulh yok. Kudüs'te sulh var mı? Bağdat'ta var mı? Şam'da var mı? Keşmir'de var mı? Doğu Türkistan'da var mı? Alem-i İslam'ı yangın yerine çevirdiler. Eğer müslümanlar Kudüs'ün acısını yüreklerinde hissediyorlarsa Ümmet olacaklar. Ümmet olmaya mecburuz. O zaman Allah-u Teala'nın gücü ve kuvveti bizim üzerimizde olacak."