Dr. Hasan Arslan’dan İsrail’in Sumud Filosu saldırısına sert tepki

Siyonist İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesine tepki gösteren Hasan Arslan, uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalenin hukuksuz olduğunu belirterek sert açıklamalarda bulundu.

Arslan, dünyanın farklı ülkelerinden sivil aktivistlerin Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını hatırlatarak, aralarında Afyonkarahisarlı gönüllülerin de bulunduğu yardım ekibinin İsrail tarafından alıkonulmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İsrail’in sivillere yönelik saldırılarla uluslararası hukuku hiçe saydığını vurgulayan Arslan, “Dünyanın dört bir yanından sivil aktivistlerin Gazze’deki mazlumlara, çocuklara bir lokma ekmek götürmek için çıktığı yolda; aralarında Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin de olduğu gönüllülerimiz İsrail tarafından uluslararası sularda hukuksuzca alıkonulmuştur” dedi.

Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çeken Arslan, İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumunu eleştirerek, “Gazze’de bir avuç garibana, Lübnan gibi istikrarı olmayan coğrafyalara ve silahsız sivillere saldırarak acziyetinizi gizleyemezsiniz. Denizler sizin ‘vadedilmiş’ mülkünüz değildir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunan Arslan, İsrail’in hukuksuz uygulamalarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, “Bu fütursuzluk elbet son bulacak. Kendi kazdığınız nefret kuyusunda, insanlığın sarsılmaz iradesiyle bir gün mutlaka durdurulacaksınız” değerlendirmesinde bulundu.