



ANKARA (AA) - Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular, atletizm branşında 2 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 9 madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tampere kentindeki organizasyonda, gülle atmada 4,78 metre ve disk atmada 13,12 metre ile 2 altın madalya kazanan milli sporcu Dilara Çevik, 100 metrede 25.32 saniye, cirit atmada 8,93 metre, uzun atlamada 1,48 metre, 400 metrede 2.25 dakikalık dereceleriyle 4 de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan Münevvere Yılmaz, cirit atmada 11,93 metre ile gümüş madalya elde ederken, disk atmada 20,49 metre ve cirit atmada 20,80 metrelik dereceleriyle Volkan Yavuzaslan ise iki bronz madalya kazandı.