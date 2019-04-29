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Down sendromlu yüzücünün hedefi milli takım

- Tekirdağ'da küçük yaşta yüzmeyle tanışan ve çeşitli organizasyonlarda çok sayıda derece elde eden down sendromlu Fatma Nur Yıldırım, milli takıma seçilerek Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil etmek istiyor- Fatma Nur Yıldırım:- "Hocam beni suya attığında boğuluyorum zannettim ama sonra yüzmeyi iyi ki de öğrenmişim dedim"

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:38
Down sendromlu yüzücünün hedefi milli takım


TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da küçük yaşta yüzmeyle tanıştıktan sonra çeşitli organizasyonlarda derece elde eden down sendromlu Fatma Nur Yıldırım, milli takım mayosunu giymeyi hedefliyor.

Ailesinin sosyalleşmesi ve hayata tutunması için Fatma Nur Yıldırım'ı 5 yaşında yüzme kursuna yazdırdı.

Yüzme antrenörü ve annesinin desteğiyle Fatma Nur, kısa sürede yüzmeyi öğrendi. Fatma Nur, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği yarışmalarda farklı stillerde elde ettiği derecelerle 33 madalya kazandı.

Türkiye üçüncülüğü de bulunan Fatma Nur, Türkiye şampiyonluğu elde edip ay-yıldızlı mayoyu giyme hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Fatma Nur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeyi çok sevdiğini ve bırakmak istemediğini söyledi.

Ailesinin her zaman kendisine destek olduğunu anlatan Fatma Nur, "Yüzmeye 5 yaşında başladım sonra da yüzmeyi bırakmadım. Kursa gelmeye başladım ve hocam sayesinde daha çok sevdim yüzmeyi. İlk geldiğimde hocam beni suya attı. Ondan sonra mücadele ederek yüzmeyi öğrendim. Hocam beni suya attığında boğuluyorum zannettim ama sonra yüzmeyi iyi ki de öğrenmişim dedim." diye konuştu.

Kazandığı madalyalarla hem kendisinin hem de ailesinin mutlu olduğunu belirten Fatma Nur, girdiği çeşitli yarışmalarda 33 madalya kazandığını, Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmak istediğini vurguladı.

Anne Hatice Yıldırım ise kızının yüzmeye başladıktan sonra daha mutlu olduğunu aktardı.

Kızına her zaman destek olduğunu ifade eden Yıldırım, "O madalya kazanınca çok mutlu oluyoruz. Çocuğumun kürsüye çıkıp madalya alması çok farklı bir duygu o atmosfer anlatılmaz. Yüzmeye devam edeceğiz bırakmayı asla düşünmüyoruz. Ben sağ olduğum sürece evladımın arkasındayım." şeklinde konuştu.

Yüzme antrenörü Mehtap Söylemezoğlu da Fatma Nur'un katıldığı organizasyonların çoğunda derece elde ettiğini dile getirdi.

Özel çocuklarla çalışmaları sürdürdüklerini değinen Söylemezoğlu, "Fatma Nur çocukluğundan beri bizimle beraber. Bu sene en son federasyonumuzun düzenlediği yarışmada 3 altın 1 de gümüş madalya kazandı. Her geçen yıl performansını ve madalyalarını artırıyor. İleride beraber daha güzel sonuçlar alacağız. Ailesinin özverisi ve desteğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizler de ailelerle birlikte çocukları ilerletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:38
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  4. Tekirdağ

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