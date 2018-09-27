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Dövizini bozduran Yalı’ya koştu

Emlak Konut GYO rakamlarına göre 2018 yılının ilk altı ayında 235 milyon liralık satışla ciro şampiyonu olan ÖZAK GYO imzalı Büyükyalı projesinde inşaat süreci devam ederken, son üç ayda hızlı bir satış performansı yakalandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:26
Dövizini bozduran Yalı’ya koştu

Döviz kurundaki dalgalanmadan etkilenmeyen Büyükyalı projesinin satış grafiği, yabancılarla gurbetçilerin bozdurdukları dövizle yaptıkları alışverişin de etkisiyle yükseldi. Yılın üçüncü çeyreğinde 300 milyon liralık ciro elde ettiklerini söyleyen ÖZAK GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, satışa çıktıkları 2016’dan bugüne kadar 1.4 milyar liralık satış gerçekleştirdiklerini ifade etti. Akbalık, dolar ve eurodaki değer artışının projeden daire satın almak isteyenler için fırsat doğurduğunu kaydetti.

YILI LİDER TAMAMLAYACAK

“En büyük motivasyonumuz, ortaya koyduğumuz sıra dışı felsefenin anlaşılmış olmasıdır” diyen Akbalık, “Üst üste başarılı sonuçlar aldığımız satış performansı, sadece konut değil farklı bir yaşam biçimi tasarlama gayretimizin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptık. Ciro bazındaki şampiyonluğumuzun son çeyrekte de devam edeceğine inanıyorum. Büyükyalı sakinlerini hayal edemeyecekleri iyi bir yaşam deneyimi bekliyor” dedi.

SON ETAP MARTTA SATIŞA SUNULACAK

Dört etap olarak planlanan projenin ilk üç etabının inşaatında yüzde 80 oranında ilerleme sağladıklarını kaydeden Akbalık şöyle konuştu: “Mart ayında satışa sunmayı planladığımız son etabın inşaat oranı yüzde 35, tarihi binalarda ise tamamlanma oranı yüzde 70’e ulaştı. 2 bin 300 çalışanımızla sahada verdiğimiz taahhütlere uygun olarak çalışmalarımız devam ediyor. Herşey iş planımız çerçevesinde yürüyor. İnşaatın ilerleme oranı yüzde 65’e yaklaştı. Satış ofisimizi inşaatın son halini gözlemlemek için ziyaret edenler, nasıl bir konut aldıklarını görmenin hazzını yaşıyor. Yüzde 95’in önceliği ise yaz aylarında teslim edilecek olan konutlarında oturmak. 28 bin metrekarelik ticari alanların da devreye girmesiyle Büyükyalı’da yaşam tam anlamı ile Eylül 2019’da başlayacak.”

TÜNELDEN GEÇİYORUZ

Son aylarda hiç hesapta olmayan konjonktürel bazı gelişmelerden dolayı Türkiye’nin normal olmayan bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Akbalık, “Bir tünelden geçiyoruz. Biz de adımlarımızı dikkatli bir şekilde atıyoruz. Doğru işler, doğru projeler, konjonktür ve şartlar ne olursa olsun her zaman değerini, karşılığını buluyor. Büyükyalı projemizde bunu görebilmek bizleri de mutlu ediyor. Biz, odağımıza insanı alarak ilerledik ve başarılı bir sonuçla karşı karşıyayız” dedi.

GÜZEL HABERLERİMİZ VAR

İnşaatın ilerleme boyutuna göre detayların netleştiğini söyleyen Ahmet Akbalık, şantiye gezisinde de Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’ya şu bilgileri verdi:

Büyükyalı’yı sahil şeridine direkt bağlayan köprünün inşaatı hızla devam ediyor. Kısacası projemizin kesintisiz bir şekilde Boğaz’a kavuşmasına sadece günler kaldı diyebiliriz.

Sahil yolunu projeye bağlayan yolun inşaatı da devam ediyor. Artık sadece birkaç adımda sahile, denize inmenin keyfini yaşamak mümkün olacak. Böylece Büyükyalı Boğaz’a bağlanmış olacak.

Kennedy Caddesi’ni köprünün altına taşıma çalışmaları bir ay içinde tamamlanacak.

Zeytinburnu metro durağının hizmete girmesine sayılı günler kaldı. Arzu ettiğimiz bir konu da bu istasyonun adının Büyükyalı olmasıdır.

Projenin Avrasya Tüneli’ne olan yakınlığı Anadolu yakasına olan yakınlığı da beraberinde getiriyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 09:26
  1. Büyükyalı İstanbul

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