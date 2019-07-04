Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,6050
5,6060
Avro
6,3350
6,3360
Sterlin
7,0350
7,0700
ANKARA
ABD Doları
5,5800
5,6400
Avro
6,2900
6,3600
Sterlin
6,9800
7,1440
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