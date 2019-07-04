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Döviz kurları

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:33
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,60505,6060
Avro6,33506,3360
Sterlin7,03507,0700
ANKARA
ABD Doları5,58005,6400
Avro6,29006,3600
Sterlin6,98007,1440


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:33
  1. Döviz kurları

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