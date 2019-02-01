Döviz kurları

Döviz kurları01 Şubat 2019 Cuma 17:18
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,1750
|5,1760
|5,2120
|5,2130
|Avro
|5,9620
|5,9630
|5,9850
|5,9860
|Sterlin
|6,7780
|6,8120
|6,7780
|6,8120
|İsviçre Frangı
|5,2020
|5,2280
|5,2260
|5,2520
|ANKARA
|ABD Doları
|5,1500
|5,2200
|5,1900
|5,2400
|Avro
|5,9250
|5,9850
|5,9400
|6,0000
|Sterlin
|6,7230
|6,8690
|6,7220
|6,8740
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