Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,1750 5,1760 5,2120 5,2130 Avro 5,9620 5,9630 5,9850 5,9860 Sterlin 6,7780 6,8120 6,7780 6,8120 İsviçre Frangı 5,2020 5,2280 5,2260 5,2520 ANKARA

ABD Doları 5,1500 5,2200 5,1900 5,2400 Avro 5,9250 5,9850 5,9400 6,0000 Sterlin 6,7230 6,8690 6,7220 6,8740



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