Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,1920
5,1930
Avro
5,9470
5,9480
Sterlin
6,7880
6,8220
ANKARA
ABD Doları
5,1800
5,2300
Avro
5,9150
5,9750
Sterlin
6,7240
6,8820
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