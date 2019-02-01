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Döviz kurları

01 Şubat 2019 Cuma 12:07
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,19205,1930
Avro5,94705,9480
Sterlin6,78806,8220
ANKARA
ABD Doları5,18005,2300
Avro5,91505,9750
Sterlin6,72406,8820


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:07
  1. Döviz kurları

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