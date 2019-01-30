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Döviz kurları

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:08
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,28105,2820
Avro6,03806,0390
Sterlin6,90306,9370
ANKARA
ABD Doları5,26005,3100
Avro6,00506,0650
Sterlin6,84306,9800


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:08
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