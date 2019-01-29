Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,3320
5,3330
Avro
6,1030
6,1040
Sterlin
6,9980
7,0320
ANKARA
ABD Doları
5,3100
5,3600
Avro
6,0650
6,1250
Sterlin
6,9250
7,0690
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