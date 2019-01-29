Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,3320 5,3330 Avro 6,1030 6,1040 Sterlin 6,9980 7,0320 ANKARA ABD Doları 5,3100 5,3600 Avro 6,0650 6,1250 Sterlin 6,9250 7,0690









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