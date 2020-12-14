Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8350
|7,8360
|7,8450
|7,8460
|Avro
|9,4960
|9,4970
|9,5400
|9,5410
|Sterlin
|10,3320
|10,3840
|10,5020
|10,5550
|İsviçre Frangı
|8,7880
|8,8320
|8,8530
|8,9100
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8050
|7,8850
|7,8150
|7,8950
|Avro
|9,4560
|9,5360
|9,5000
|9,5800
|Sterlin
|10,2720
|10,4820
|10,4420
|10,6520