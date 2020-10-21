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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:24:07 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,8750 7,8760 7,8310 7,8320
Avro 9,3200 9,3210 9,2930 9,2940
Sterlin 10,2090 10,2600 10,2760 10,3280
İsviçre Frangı 8,6890 8,7330 8,6580 8,7020
ANKARA
ABD Doları 7,8450 7,9250 7,8010 7,8810
Avro 9,2800 9,3600 9,2530 9,3330
Sterlin 10,1490 10,3590 10,2160 10,4260

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