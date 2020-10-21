Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8750
|7,8760
|7,8310
|7,8320
|Avro
|9,3200
|9,3210
|9,2930
|9,2940
|Sterlin
|10,2090
|10,2600
|10,2760
|10,3280
|İsviçre Frangı
|8,6890
|8,7330
|8,6580
|8,7020
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8450
|7,9250
|7,8010
|7,8810
|Avro
|9,2800
|9,3600
|9,2530
|9,3330
|Sterlin
|10,1490
|10,3590
|10,2160
|10,4260