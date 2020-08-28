Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3550
|7,3560
|7,3390
|7,3400
|Avro
|8,6660
|8,6670
|8,7160
|8,7170
|Sterlin
|9,7070
|9,7560
|9,7620
|9,8110
|İsviçre Frangı
|8,0800
|8,1210
|8,1090
|8,1490
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3250
|7,4050
|7,3090
|7,3890
|Avro
|8,6260
|8,7060
|8,6760
|8,7560
|Sterlin
|9,6470
|9,8570
|9,7020
|9,9120