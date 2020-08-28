  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:22:09 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,3550 7,3560 7,3390 7,3400
Avro 8,6660 8,6670 8,7160 8,7170
Sterlin 9,7070 9,7560 9,7620 9,8110
İsviçre Frangı 8,0800 8,1210 8,1090 8,1490
ANKARA
ABD Doları 7,3250 7,4050 7,3090 7,3890
Avro 8,6260 8,7060 8,6760 8,7560
Sterlin 9,6470 9,8570 9,7020 9,9120

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar
Medya

Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar

Koç’un sahibi olduğu Yapı Kredi bankasının 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hazırladığı reklam büyük tepki çekti. Skandal reklamda Türk a..
Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...
Dünya

Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Doğu Akdeniz konusunda tü..
Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek
Gündem

Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, katıldığı bir televizyon programında ezber bozan açıklamalar yaptı.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı