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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:12:24 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,2020 7,2030 7,2940 7,2950
Avro 8,4820 8,4830 8,5960 8,5970
Sterlin 9,3670 9,4140 9,5860 9,6340
İsviçre Frangı 7,8620 7,9020 8,0050 8,0450
ANKARA
ABD Doları 7,1720 7,2520 7,2640 7,3440
Avro 8,4420 8,5220 8,5560 8,6360
Sterlin 9,3070 9,5170 9,5260 9,7360

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