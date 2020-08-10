Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,2020
|7,2030
|7,2940
|7,2950
|Avro
|8,4820
|8,4830
|8,5960
|8,5970
|Sterlin
|9,3670
|9,4140
|9,5860
|9,6340
|İsviçre Frangı
|7,8620
|7,9020
|8,0050
|8,0450
|ANKARA
|ABD Doları
|7,1720
|7,2520
|7,2640
|7,3440
|Avro
|8,4420
|8,5220
|8,5560
|8,6360
|Sterlin
|9,3070
|9,5170
|9,5260
|9,7360