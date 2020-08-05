Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9680
|6,9690
|7,0330
|7,0340
|Avro
|8,2030
|8,2040
|8,3770
|8,3780
|Sterlin
|9,1770
|9,2230
|9,3740
|9,4200
|İsviçre Frangı
|7,6840
|7,7230
|7,8720
|7,9110
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9380
|7,0180
|7,0030
|7,0830
|Avro
|8,1630
|8,2430
|8,3370
|8,4170
|Sterlin
|9,1170
|9,3270
|9,3140
|9,5240