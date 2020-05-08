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Ekonomi

Döviz konusunda dikkatli olunmalı

Ekonomi yorumcusu Şeref Oğuz da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada finansal saldırılara karşı dikkatli olunması ve köklü önlemler alması gerektiğine işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:48:00 -
Döviz konusunda dikkatli olunmalı

 “Türkiye kur ataklarına kötü bir zamanda yakalandı” diyen Oğuz, şunları kaydetti: “Ülke olarak yedek akçeyi kullandık, döviz yükümlüklerimizi de yerine getirdik. Ama şu hakikat ki döviz havuzundan çıkışlar sürüyor. Havuza girişler ise kesilmiş durumda Covid-19 tedirginliğinden ötürü ihracat ve turizm gelirlerimiz sınırlı. Bizim şu anda dövize ihtiyacımız var. Öbür taraftan toplum olarak hepimiz dolar aşığı olduk. ‘TL burada geçmez’ demeye, kendi paramıza hürmetsizlik etmeye ve doları güçlü kılmaya başladık. İnanın, mevduatlarda dövizin payı yüzde 54’ü buldu. Doların üzerinde ‘Biz Allah’a güveniriz’ yazıyor. Biz ise maalesef dolara güveniyoruz. Güveniyoruz güvenmesine ama ‘Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz’ atasözümüzü aklımızdan çıkarmamalıyız. Dolar iştahımız arttığı için de dış saldırılara açık olduğumuzu da unutmamalıyız.”

 

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