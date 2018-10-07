Döviz dönemi kapandı

Ev, işyeri, arsa satış ve kirasözleşmeleriyle danışmanlık ve hizmet alımı sözleşmeleri artık Türk Lirası (TL) ile yapılacak. Mevcut sözleşmeler ise TL'ye çevrilecek.



ANLAŞMA YOKSA 3.77 TL



Türk parasının kıymetini korumasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, dövizle imzalanmış mevcut sözleşmeler TL'ye çevrilirken, geçerli olacak TL tutarı için tarafların mutabakatı aranacak. TL ile sözleşme için taraflar arasında mutabakat sağlanamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak Merkez Bankası efektif kuru dikkate alınacak. Yani sözleşmelerde kur 3.77 TL üzerinden çevrilecek.



İSTİSNALAR VAR



Yeni belirlenen bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜFE artışa göre güncellenecek. TÜFE'den fazla artış yapılamayacak. Belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli 2 yıl geçerli olacak. Dövizle sözleşmelerde bazı istisnalar da olacak. Türk vatandaşı olmayan kişilerin taraf olduğu sözleşmeler ile ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimlerle döviz kazandırıcı faaliyetler kapsam dışında olacak. Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmeleriyle ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimlerle döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamda değil. Yurtdışında yerleşik kişilerin Türkiye'de bulunan şube ve temsilcilikleriyle yüzde 50 ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketlerin yaptığı sözleşmeler de yine döviz cinsinden gerçekleştirilebilecek.



HANGİ SÖZLEŞMELER TL'YE ÇEVRILECEK?



* Konut ve işyerleri dahil gayrimenkul satışları (serbest bölgelerdekiler de kapsamda)

* Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları iş sözleşmeleri

* Danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dahil hizmet sözleşmeleri

* Eser sözleşmeleri

* İş makineleri dâhil taşıt satış ve kiralama sözleşmeleri

* Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri



HANGİ SÖZLEŞMELER DÖVIZLE DEVAM EDECEK?



* Yurtdışında ifa edilecek hizmetlere ilişkin iş sözleşmeleri

* TC vatandaşı olmayan kişilerin taraf oldukları hizmet ve iş sözleşmeleri (futbolcular, expatlar v.b.)

* İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimlerle ilgili sözleşmeler

* Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışında gerçekleştirecekleri faaliyetlerle ilgili hizmet sözleşmeleri (yurtdışı fuar, organizasyon v.b.)

* Türkiye'de başlayıp yurtdışında sonlanan ve yurtdışında başlayıp Türkiye'de sonlanan elektronik haberleşmeyle ilgili hizmet sözleşmeleri

* Yurtdışında üretilen donanım ve yazılıma ilişkin hizmet ve lisans sözleşmeleri

* Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de bulunan şube, temsilcilik, ofis, yüzde 50 ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketlerin taraf olduğu hizmet sözleşmeleri

* İş makineleri dahil taşıtlar dışında kalan menkul satış sözleşmeleri * Gemilerin inşası, tamiri ve bakımı ve leasingle ilgili sözleşmeler

KAYNAK: SABAH