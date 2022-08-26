Dorukhan Toköz, tarihe geçti! Yok artık...
Dorukhan Toköz, Süper Lig’de 2 sene üst üste şampiyonluk yaşayarak Şampiyonlar Ligi’nde forma giyemeyen ilk futbolcu oldu.
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşme teklifin kabul etmeyip Trabzonspor' transfer olan Dorukhan Toköz, ilginç bir rekorun sahibi olmayı başardı.
TRABZONSPOR ELENİNCE...
Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaşan ve takımdan ayrılan Dorukhan Toköz, Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatını kaybetmişti. Transfer olduğu Trabzonspor'da da şampiyonluk sevinci yaşayan Dorukhan bu kez de ön elemelerde kaybedince yine Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Böylece Süper Lig’de 2 sene üst üste şampiyonluk yaşayarak Şampiyonlar Ligi’nde forma giyemeyen ilk futbolcu oldu.
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