Dört cihet, sekiz cephede mücadele ediyoruz!..

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi, saltanat dedikleri ancak cihan gavgasudur, olmaya baht-ı saadet dünyede vahdet gibi..

Yetmez mi bu devlete bu nimete bari, habibi ekremin yari eba eyyüb el ensari. Yetmez mi bu millete bu hizmeti bari Türk milletinin yari Recep Tayyip Erdoğan. Bölünmüş yolları, barajlar, göller, göletler, kanallar uzman Eroğlu Veyseli, ekonominin titiz takipçisi maliyenin disiplin amiri, sadık yardımcı Berat Albayraktari, Ticaretin programcısı Pekcan Ruhsari, Milli Eğitimle maarifi birleştirip kaynaştıran, Türk gençliğinin ümidi müfredatçı Ziya Özkani...

Daha nice bakanlar, devlet adamları, Türk Silahlı Kuvvetlerine zaferler kazandıran hudutların nöbetçisi, cephelerin bekçisi Hulusi Akari

Diğer yandan makam mansıp hırsıyla yıpranıp siyaset sahnesinden silinen dört sabık bakan. Başta Sayın devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye’nin dört cihet sekiz-on cephesinde mücadele edip savaştığımız şu günlerde, iç politikada kızar-ı kazip Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekmeğine yağ sürenler, varak-ı mühr-üvefa akdini inkar ile ihlal edenler: Dış ticaret siyasetinde yerinde sayan, tüccarzade Ali Babacan, Angela Merkel’i boğazda bedava gezdiren, turist rehberi, merkelzede Ahmet Davutoğlu, Metin Feyzioğlu’nun o günün şartlarında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı rencide eden konuşmasını dinlemekte ısrar edip salondan ayrılmak istemeyen vefasız yoldaş Abdullah Gül. Makam mevki mansıp hırsıyla yanıp tutuşup kavrularak partiler arasında dümen çeviren Abdüllatif Şener. Ve muhalefet dahi olamayan, sıfır seçmenli, iktidar talepçisi Meral Akşene hanımefendi! Dört cihet, sekiz cephede mücadele edip savaşan TC Devletine bu beşizlerden gibi katkı kattığı mevcut.

Fransa-Almanya-İngiltere silahlarını sırtını dayayan AB kolonisi Yunanistan-Libya-Türkiye deniz hattımızda sıkışınca ben de yaparım diyen cambaz palyaçosuna özeniyorlar. Basın-tv kanallarında höyküre dursunlar, bizde TC’nin sade seçmen vatandaşları olarak teklimizdir. Bilindiği üzere Bulgaristan’ın Ege Denizi’nde sahili limanı yoktur. Batı Trakya haritasının ender orta yerinden Yunanistan toprağını ikiyi bölüp, kuzeyden güneye Girit Adasına çizilecek deniz sınırı ile Bulgaristan’ı Ege’ye tünel çıkışı. Devlet büyüklerimizin alenen icra etmese dahi el altından basın TC kanallarında bu mevzuyu dile getirip Yunanistan’ı 12 adalarının batısında hapsetmek. Beyaz Tren seyyahı, istirahat düşkünü İsmet İnönü, 12 adaları nasıl Yunanistan’a terk etti ise, beceriksiz Bülent Ecevit ve savunma bakanı da Kıbrıs çıkartması öncesi Meis adasını harp sahası ilan ve işgalle ekarte ettikten sonra atlama köprüsü gibi kullanıp Kıbrıs çıkarması başlamalıydı. Fransa’nın Cezayir’de Almanya, İtalya, İngiltere’nin Afrika’da yaptıkları vahşiyâne katliamların resimleri büyültülüp herbiri bir mektup gazete sayfası gibi konsolosluk İHH, Deniz feneri gibi kuruluşlar, bu resimlerin milyonlarcasını Afrika vatandaşlarına dağıtıp bilgi edinmelerini yeni yetişenlerin Avrupa’yı nefretleri körüklenmeli. İsmet İnönü 12 sene, Celal Bayar 10 sene, Süleyman Demirel 10 seneden fazla, Ahmet Necdet Sezer de o kadar fazla. Kimse itiraz edip cık etmedi. Ak Parti’nin kuruluşundan sonra seçim arefesinde Değerli Recep Tayyip Erdoğan’ı haset fesat hazımsızlığı ile yıpratmak için ellerinden geleni yaptılar.