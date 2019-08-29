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Dorian kasırgası Porto Riko'yu teğet geçti

Dorian kasırgası, Karayipler'de Porto Riko ve Virjin Adaları'nda sınırlı şekilde etkili olduktan sonra açık sulara taşındı- Yetkililer, kasırganın güçlenerek tehlikeli bir fırtınaya dönüşeceği ve Bahamalar'ın kuzeyi ile Florida'nın batı kıyısında etki göstereceği uyarısında bulunuyor

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
Dorian kasırgası Porto Riko'yu teğet geçti

SAN JUAN (AA) - Karayipler'de sınırlı etki gösteren Dorian kasırgası, Porto Riko'yu teğet geçerek ABD'nin Florida eyaletine yöneldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Karayipler'de sınırlı etki gösteren Dorian kasırgasının güçlenerek iki gün içinde üçüncü kategori kasırgaya dönüşeceği ve Bahamalar'a ulaşacağı belirtildi.

Kasırganın, cumartesi günü kuzey Bahamalar'ın yakınından ya da üzerinden geçeceği kaydedilen açıklamada, Dorian'ın pazar günü öğleden sonra ABD'nin Florida eyaletine ulaşacağı ifade edildi.

Florida Eyaleti Valisi Ron DeSantis, fırtına nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan etti.

- Karayipler'de sınırlı etki

Karayipler'in kuzeybatısındaki bazı adalarda hafif şiddette etkili olan Dorian, elektrik kesintilerine ve bazı yerlerde sellere neden oldu ancak büyük hasara yol açmadı.

Fırtınanın sınırlı etkili olduğu Porto Riko'da okullarda eğitime ara verilirken, Vali Wanda Vazquez Garced, alkollü içki satışını 24 saatliğine yasakladı.

Porto Riko'ya ait Kulebra Adası'nın Belediye Başkanı William Solis, adada henüz bildirilen bir hasar olmadığını kaydetti.

ABD'ye bağlı Virjin Adaları Yönetimi Sözcüsü Richard Motta da Dorian kasırgasının St. Thomas ve St. John adaları genelinde, St. Croix'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisine yol açtığını bildirdi.

Fırtınanın St. Thomas'ta bazı ağaçların ve bir elektrik direğinin devrilmesine neden olduğu bilgisini paylaşan Motta, adalarda sel de olmadığını belirtti.

İngiltere'ye bağlı Virjin Adaları Yöneticisi Augustus Jaspert de kasırganın adalarda ciddi hasara yol açmadığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
  1. ABD
  2. Dorian
  3. kasırga
  4. Puerto Rico

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