Dördüncü firar: Taulant Toma yüksek güvenlikli cezaevinden yine kaçtı

Filmleri aratmayan firar olayı, cumartesiyi pazara bağlayan gece Toma'nın karanlıktan ve görevlilerin vardiya değişiminden faydalanarak demir parmaklıkları testereyle kesmesi ve düğümlü çarşafları kullanarak kendisini hücre penceresinden aşağıya sarkıtmasıyla gerçekleşti.

41 yaşındaki Toma, bulunduğu bir dizi suçtan dolayı Ekim 2048'de sona erecek olan cezasını çekmekteydi.

Toma şu anda ülke çapında aranıyor. Valilik, kontrol noktaları dahil birçok bölgede devriyeler ve iç sınır kontrolleri içeren bir arama planını devreye soktu. Yetkililer, Taulant'ın ülkeden kaçmaya çalışabileceğinden endişe ediyor.

FİRAR GİRİŞİMLERİ

Toma, ilk kez 2009 yılında Terni Hapishanesi'nden kaçtı. En çok konuşulan firar girişimi ise Şubat 2013'te, kendisi ve diğer mahkûm Vamentin Frokaj'ın Parma Hapishanesi'nin yüksek güvenlikli koğuşundan kaçmasıyla gerçekleşti.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Frokaj, 2015 yılında bir kuyumcu tarafından evine yapılan bir baskın sırasında öldürüldü.

2013 yılındaki firarın ardından İtalyan polisi, Toma'yı 40 gün boyunca aradıktan sonra Belçika'da tutuklandığını ve iade edilmeyi beklemek üzere Liege'de tutulduğunu öğrendi. Toma, birkaç ay sonra Belçika hapishanesinden de kaçtı.

Araştırmacılar, Toma'nın dışarıdan yardım alıp almadığını belirlemek için Opera hapishanesinin güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

CEZAEVİ SİSTEMİNDE KRİZ

Bu firar, aşırı kalabalık ve personel yetersizliği nedeniyle güvenliğin sağlanmasının giderek zorlaştığı İtalya cezaevi sistemindeki sistemik sorunları gözler önüne seriyor.

Antigone Derneği'ne göre, İtalyan hapishaneleri 2025 yılında yüzde 133 kapasiteyle faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 51 bin kişi kapasiteli tesislerde 62 binden fazla mahkûma ev sahipliği yapıyordu.

Cezaevi sendikalarına göre, İtalya'da 46 binden az cezaevi görevlisi bulunuyor ve bu da sistemde yaklaşık 20 bin personel eksiği yaratıyor.

Cezaevi polis sendikası UILPA'nın genel sekreteri Gennarino De Fazio'ya göre, firar sırasında Opera cezaevinde 918 odada bin 338 mahkûm bulunuyordu. Bu sayı cezaevinin yüzde 153 aşırı kalabalık olduğunu gösteriyor. De Fazio, en az 811 görevliye ihtiyaç duyulurken cezaevinin sadece 533 görevli tarafından yönetildiğini belirtti.

De Fazio, "Bu sayısız olay, cezaevlerinde her gün yaşanan dramla birleştiğinde, hükümetlerin en azından son 25 yıldır uyguladığı cezaevi politikalarının başarısızlığını bir kez daha kanıtlıyor," dedi.

Durumun "mahkûmların temel insan haklarını ihlal ettiğini" ve "cezaevi polis teşkilatını çok zorlu bir sınava tabi tuttuğunu" sözlerine ekledi.