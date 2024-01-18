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Gıda Donmuş et çözmenin en kolay yöntemi! Oysa bu kadar basitmiş
Gıda

Donmuş et çözmenin en kolay yöntemi! Oysa bu kadar basitmiş

Yeniakit Publisher
2024-01-18 07:46:00 -
Donmuş et çözmenin en kolay yöntemi! Oysa bu kadar basitmiş

Donmuş et çözmenin kolay yöntemleri birçok insan tarafından araştırılabiliyor. Çünkü satın alanın et hemen pişirilmeyecekse dondurucuda saklanabiliyor. Ancak bazı zamanlar hızlıca çözülmesi gerekebiliyor. Ayrıca bu noktada tercih edilecek bir yöntem, donmuş et çözmenin en kolay yöntemleri arasında gösterilebiliyor. İşte detaylar…

Donmuş et çözmenin yöntemleri pek çok insan tarafından merak edilebiliyor. Çünkü satın alınan et genellikle buzdolabında donduruluyor. Ancak donmuş et çözme işlemi düzgün şekilde yapılmazsa, zararlı bakterilerin üreme ihtimali bulunuyor. Öte yandan donmuş et çözmenin, 'oysa bu kadar basitmiş' bile dedirtebilen bir yöntemi bulunuyor.

DONMUŞ ET ÇÖZMENİN KOLAY YÖNTEMİ

Donmuş et çözmenin pek çok farklı yolu bulunuyor. Ancak en iyi çözme yöntemlerinden biri, eti buzdolabında bekleterek çözmek olarak gösterilebiliyor. Ayrıca bu yöntemde donmuş et bir tabağa koyulur ve bir gece buzdolabında muhafaza edilir. Öte yandan bekleme süresi, etin büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Donmuş et çözme işlemi buzdolabında gerçekleşirse uzun sürebilir. Bu nedenle daha kısa sürede çözme yöntemleri de araştırılabiliyor. Nitekim donmuş et çözmenin en kolay yöntemlerinden biri şu şekilde gerçekleşiyor;

· Bir poşet veya torbanın içerisine dondurulmuş et yerleştirilir.

· Havası iyice çıkartılarak güzelce kapatılır.
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· Sonra dondurulmuş etin sığacağı büyüklükteki bir kabın içine soğuk su doldurulur.

· Ardından et, kabın içine yerleştirilerek bekletilir.

· Her 30 dakikada bir, su sıcaklığı düştükçe tekrardan soğuk su ile değiştirilmeli.

· Bu sayede donmuş et çözme işlemi kolay bir şekilde gerçekleşebilir.

 

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