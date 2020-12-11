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Aktüel Donma tehlikesi geçiren yavru köpekleri belediye ekipleri kurtardı
Aktüel

Donma tehlikesi geçiren yavru köpekleri belediye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:31:56 -
Donma tehlikesi geçiren yavru köpekleri belediye ekipleri kurtardı

VAN (AA) - Van'da kar ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçiren 4 yavru köpeği Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle soğuktan donmak üzere olan 4 yavru köpeğini gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bazı sürücüler de aç olduğu gözlenen köpeklere yiyecek vererek, doyurdu.

Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sokak Hayvanları Toplama Ekibi, yavru köpekleri bulunduğu yerden alarak, merkeze götürdü.

Köpekler, rehabilitasyon merkezinde veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirildi.

Sıcak bir yuvaya kavuşan yavru köpeklerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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