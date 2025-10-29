  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Döner ayran 29 TL!
Yerel

Döner ayran 29 TL!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Döner ayran 29 TL!

Bursa'da bir dönerci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak için döner ve ayranı 29 TL'den sattı.

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki Uğrak Döner'in işletmecisi Serhat Selim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kampanya düzenlediklerini söyledi.

Bugün 2 bin kişilik tavuk döner hazırladıklarını ve odun ateşinde pişirdiklerini dile getiren Selim, "Tavuk döner ve ayranı 29 liradan sattık. Bugünün tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. İlgi çok yoğun, talebi karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.

Sabah saatlerinde başlayan kampanyaya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Uzun kuyrukların oluştuğu dönercinin önünde bekleyen vatandaşlar, amacın döner yemekten çok destek olduğunu kaydetti.

Tavuk döner yiyen 30 öğrenci zehirlendi
Tavuk döner yiyen 30 öğrenci zehirlendi

Yerel

Tavuk döner yiyen 30 öğrenci zehirlendi

999 kişiyi zehirleyen dönerciler hakkında flaş karar!
999 kişiyi zehirleyen dönerciler hakkında flaş karar!

Yerel

999 kişiyi zehirleyen dönerciler hakkında flaş karar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23